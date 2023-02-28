Незадоволені своїм зростом: учені розповіли, як розпізнати психопата й "темну особистість"

Нове дослідження показує, що невисокі люди частіше виявляють антагоністичну поведінку, намагаючись компенсувати свій зріст.

Related video

Невдоволення власним зростом часто пов'язують із рисами, також відомими як "темна тріада", яка включає психопатію, нарцисизм і макіавеллізм. І тепер, схоже, вчені знайшли ще один доказ цього, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету Падуї в Італії зосередилися на вивченні невдоволення власним зростом і бажання стати вищим хоча б на кілька сантиметрів. Учені припускають, що відносно невисокі люди, які хотіли б стати вищими, з більшою ймовірністю мають похмурі риси особистості, а часом і зовсім можуть виявитися психопатами.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження Пітера Джонасона, люди з психопатичними рисами мають нестачу емпатії, схильні до імпульсивності й ігнорування соціальних норм і правил. Водночас для нарцисів характерним є роздуте почуття самооцінки та навіть потреба в захопленні; макіавеллісти, як правило, маніпулятивні, цинічні та не мають моралі.

Однією з причин, через яку риси "темної тріади" стали настільки популярними для вивчення, є твердження про те, що вони можуть бути адаптивними, хоч і соціально небажаними.

У ході дослідження вчені виявили, що невисокі чоловіки, як правило, мали більшу кількість нарцисичних рис, ніж невисокі жінки. Водночас учені не виявили суттєвої різниці між статями з погляду психопатії та макіавеллізму.

За словами Джонасона, вони з колегами відібрали 367 дорослих із США для свого дослідження, а потім попросили заповнити їх так звану анкету "чорної тріади", яка призначена для оцінки рівнів психопатії, нарцисизму та макіавеллізму. Крім того, реципієнтів попросили вказати свій зріст, а також ступінь задоволеності ним, відповівши на запитання, чи задоволені вони своїм зростом і чи хотіли б бути вищими.

Результати дослідження показують, що ті, хто хотів бути вищим, мали тенденцію виявляти більше рис "темної тріади". Тепер дослідники зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чому невдоволення власним зростом супроводжувалося темнішими рисами особистості.

Автори дослідження вважають, що риси "темної тріади" можна найкраще зрозуміти з погляду еволюційної структури. Простими словами, коли люди не здатні бути фізично грізними, вони схильні бути психологічно грізними, щоб компенсувати це.

Крім того, дослідники вважають, що такі риси особистості також забезпечують деякі переваги у виживанні та паруванні. Невисокі чоловіки можуть вимагати поваги, отримувати ресурси та справляти враження на романтичних партнерів своїми рисами особистості. Водночас невисокі жінки можуть використовувати обман, щоб здаватися бажанішими, отримати захист і необхідні ресурси.

Раніше Фокус писав про те, що "комплекс Наполеона" є реальним і йде в комплекті з рисами "темної тріади".