Ближайшая к Земле планета вне Солнечной системы приберегла сюрприз: она пригодна для жизни

Ученые считают, что планета Проксима Центавра b является одним из многих близлежащих миров, которые могут быть обитаемыми.

Авторы исследования, опубликованного в издании Astrophysical Journal провели новое изучение планет размером с Землю, которые находятся ближе всего к нам. Ученые пришли к выводу, что 17 из этих планет скорее всего похожи на спутник Юпитера Европа или спутник Сатурна Энцелад. То есть это не обычные каменистые миры, какими их считают, а покрытые ледяной оболочкой планеты с океанами из жидкой воды под этой оболочкой. В этих океанах может существовать жизнь и признаки ее существования можно обнаружить, анализируя гейзеры, которые вылетают в космос из-под поверхности планет, пишет IFLScience.

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Считается, что внеземная жизнь может процветать на планетах размером с Землю, которые находятся в обитаемой зоне своей звезды. В этом случае есть условия для того, чтобы на поверхности планеты могла находиться вода в жидком виде. Вода необходима для появления всей жизни, которую мы знаем, и почти для любой жизни, которую мы можем себе представить.

Хотя спутники Энцелад и Европа находятся вне зоны обитаемости Солнца, в их подземных океанах, которые скрываются под ледяной оболочкой, как считают ученые, может быть жизнь. С другой стороны, многие планеты, которые находятся на таком же расстоянии от своих звезд, также могут иметь внутренние океаны. И ученые провели исследование 17 таких миров, которые находятся ближе всего к Земле.

Ученые считают, что эти планеты могут иметь оболочку из льда, но внутреннее тепло приливные силы их родных звезд позволяют существовать подземным океанам из жидкой воды. Благодаря сильному внутреннему нагреву, на всех этих планетах могут происходить криовулканические извержения в виде гейзеров, выходящих в космос из трещин ледяного панциря.

Гейзеры на Энцеладе. Благодаря сильному внутреннему нагреву, на всех этих планетах могут происходить криовулканические извержения в виде гейзеров, выходящих в космос из трещин ледяного панциря Фото: NASA

Самый большой интерес для исследователей представляет самая близкая к Земле планета вне Солнечной системы под названием Проксима Центавра b, которая по размерам похожа на Землю. Прошлые исследования показали, что эта планета находится в обитаемой зоне своей звезды, но жизнь скорее всего здесь не может существовать из-за того, что мощное излучение звезды Проксима Центавра уничтожило атмосферу планеты. В этом случае, даже если бы там находились океаны, то они все бы испарились.

Но авторы нового исследования считают, что планета Проксима Центавра b, как и другие 16 миров, намного холоднее, чем предполагалось ранее. Поэтому даже при отсутствии атмосферы ледяная оболочка планеты может защитить подземный океан.

Авторы нового исследования считают, что планета Проксима Центавра b, как и другие 16 миров, намного холоднее, чем предполагалось ранее. Поэтому даже при отсутствии атмосферы ледяная оболочка планеты может защитить подземный океан Фото: NASA

Если некоторые планеты из выборки имеют очень толстый ледяной покров, то на Проксима Центавра b его толщина может составлять примерно 60 метров. Это намного меньше, чем толщина ледяного панциря Европы (примерно 20 км). В этом случае гейзеры из-под поверхности смогут вырываться с большой силой и иметь обширный размер.

Еще одна планета, которую изучили ученые, которую ученые также считают хорошим местом для поиска внеземной жизни, называется LHS 1140b. Толщина ледяного панциря там составляет примерно 2 км, как считают ученые.

Авторы исследования говорят, что гейзеры на этих планетах могут вырываться со скоростью, которая в сотни раз превышает скорость подобных явлений на Энцеладе. В этих гейзерах можно обнаружить признаки существования внеземной жизни и современные телескопы могут это сделать.

Как уже писал Фокус, NASA показало один день марсохода Curiosity на Марсе за 10 секунд. Благодаря новому видеоролику можно увидеть, какие изменения в течение дня происходят на внеземном ландшафте.