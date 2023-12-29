Супергерои в океане: акула впервые заново отрастила спинной плавник (фото)

Исследователи впервые в истории описали процесс регенерации спинного плавника у шелковистой акулы — ранее ничего подобного ученые не фиксировали.

Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и стал домом для огромного количества морских существ. Морские обитатели сталкиваются со множеством угроз, которые способны нанести им вред и травмировать отдельные участки тела, пишет IFLScience.

Ученые отмечают, что морские животные нередко могут пасть жертвами хищников, которые то и дело пытаются оторвать от них кусок, могут травмироваться во время спаривания, а те, кто обитает в прибрежных водах, нередко получают травмы в результате столкновения с судами. В новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые жители подводного мира обитают "суперсилой", которой ранее ученые не замечали: у шелковистых акул впервые заметили случай регенерации плавников после трагического события.

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Шелковые акулы (Carcharhinus falciformis) являются изящными хищниками океана, достигающими в длину около 3,5 метра. Ученые отмечают, ранее представители этого вида были одними из самых распространенных в океане, однако теперь численность их популяций значительно сократилась — хищники подвергаются истреблению из-за ценности их плавников на рынке.

Судя по фотографиям, плавник акулы зажил до 87% от своего первоначального размера Фото: John Moore

В новом исследовании подводному фотографу и дайверу удалось сделать удивительные снимки шелковистой акулы с травмированным спинным плавником. Отметим, что акула была взрослым самцом, а фотографии были дополнительно изучены морским биологом Челси Блэк, которая впоследствии и стала автором нового исследования.

В ходе исследования ученые смогли идентифицировать самца шелковистой акулы, так как ему была присвоена бирка с уникальным номером. В результате ученые изучили фото с разницей в год и обнаружили нечто удивительное — спинной акулий плавник регенерировал.

Отметим, что акула впервые была замечена в 2022 году, а затем ее больше не видели в здешних водах: ученые предположили, что самец покинул район Юпитера во Флориде в рамках ежегодной миграции. Все изменилось в нынешнем году, когда самец вновь появился в этот же район, но к удивлению ученых — его плавник выглядел совершенно иначе.

Шелковистая акула с регенерировавшим плавником почти год спустя Фото: John Moore

Исследователи еще раз изучили фото, чтобы идентифицировать акулу и обнаружили, что ошибки нет — самцу шелковистой акулы в действительности удалось восстановить ткани поврежденного плавника. Известно, что в 2022 году акула потеряла 20,8% спинного плавника, а через 332 дня скорость заживления ее травмы составила 87% от первоначального размера.

Отметим, что эти исключительные способности к заживлению ран ранее наблюдались и у других видов акул, например:

китовой акулы;

рифовых скатов манта;

серых акул-нянек;

серповидной лимонной акулы.

Авторы исследования полагают, что спустя 42 дня после последнего наблюдения самца шелковистой акулы, его рана должна была полностью затянуться. Это соответствует ожидаемым показателям заживления ран, наблюдаемым у других видов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что сделали решающее открытие: регенерация конечностей человека возможна.