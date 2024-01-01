Жуткий звук в чреве океана озадачил ученых: десятилетиями он оставался неразгаданным (видео)

Исследователям потребовались десятки лет, чтобы наконец-то разгадать эту тайну и понять, что стало причиной возникновения невероятного шума.

В 1997 году под толщей воды раздался невероятный шум, сотрясающий недра Мирового океана. Ученые зафиксировали сверхнизкочастотный звук, напоминающий скользящий "ляп", но так и не смогли понять его природы. Годами он оставался самым громким неопознанным шумом, когда-либо зарегистрированным под водой, пишет Science Alert.

Десятилетиями ученые пытались разгадать природу этого шума, но ответ постоянно ускользал. Впрочем, у исследователей появилось множество теорий о том, откуда появился жуткий звук в океане. Некоторые эксперты предположили, что шум мог быть вызван подводными учениями или корабельными двигателями. Некоторые даже предполагали, что шум в океане был создан неизвестным науке глубоководным существом.

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Исследователи дали название этому загадочному шуму, прозвали его "Блуп", и продолжили исследования. Известно, что неопознанный шум имел волнистую частоту, слега напоминающую песни китов, и был зафиксирован двумя массивами гидрофонов, находящимися на расстоянии не менее 5000 километров.

Ученые использовали эти данные, чтобы разгадать природу звука. Во-первых, чтобы путешествовать на столь большое расстояние, неопознанный шум должен был быть очень громким — даже слишком громким, чтобы его могло создать какое-либо живое существо на планете. Во-вторых, несмотря на то, что звук при воспроизведении звучал как "ляп", замедленная запись показала, что в действительности он больше напоминал раскаты грома. В результате ученые отказались от идеи, что загадочный шум в океане мог быть воспроизведен глубоководным животным.

В ходе исследования ученые из Национального агентства по исследованию океана и атмосферы США (NOAA) использовали местоположение гидрофонов и смогли сузить зону "рождения" "Блупа" — где-то у южного побережья Чили в Тихом океане. В течение следующих десятилетий ученые развернули множество гидрофонов ближе к Антарктиде и невольно приблизились к разгадке возникновения странного звука. В конце концов им все же удалось разгадать эту загадку: исследователи NOAA пришли к выводу, что шум, сотрясший чрево земного океана в действительности оказался продуктом ледотрясения: "Блуп" возник, когда айсберг треснул и откололся от антарктического ледника.

Отметим, что еще в 2001 году океанограф NOAA Крис Фокс предположил, что неопознанный звук в океане, вероятно, является звуком откола одного из гигантских кусков льда в Антарктиде. Теперь ученые подтвердили, что он был прав. С развитием технологий исследователи использовали все более мощные и чувствительные гидрофоны, которые помогли зафиксировать другие звуки, подобные шуму "Блуп", издаваемые ледяными землетрясениями.

Несмотря на то, что ученым удалось разгадать эту тайну, они отмечают, что многие другие подводные записи до сих пор остаются загадкой. Однако с помощью новых гидрофонов ученым иногда удается найти разгадку, например, ранее исследователи определили, что звуки "Джулия", "Замедление" и "Поезд" можно объяснить движением льдов в южных морях.

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