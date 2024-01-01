Идеальное место. Названа комната, в которой цветы смогут выжить даже у "убийцы растений"

Новое исследование показывает, что в наших домах существует одна комната в которой растения могут расти лучше, чем в любой другой.

Порой люди считают себя настоящими "убийцами растений", когда не могут справиться даже с кактусом — цветы буквально умирают в доме, стоит им лишь появиться. Причин такой массовой гибели растений может быть множество: слишком большое количество воды, недостаток влаги или солнечного света, горшок стоит не в том месте, пишет Daily Mail.

Если вы совсем отчаялись и не верите, что в вашем доме могут жить растения, ученые советуют не расстраиваться. Новое исследование показывает, что в нашем доме есть комната, в которой растения не просто чувствуют себя хорошо, а фактически растут в ней в 5 раз лучше, чем в любой другой.

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К такому выводу пришли британские исследователи в новой работе. Они обнаружили, что идеальным местом для растений в доме является солнечная ванная комната. Результаты свидетельствуют о том, что влажные помещения способны в 5 раз ускорить рост растений.

Авторы исследования предполагают, что такое невероятное буйство цвета, вероятно, имитирует естественную среду обитания растения. Это особенно важно, учитывая, что большинство людей по всему миру выбирают тропическую растительность для украшения своих домов. По словам ученых, дело в том, что ванные комнаты, как правило, влажные, жаркие, а порой и яркие — фактически это три основные фактора, необходимые растениям для роста.

В предыдущем исследовании ученые из Норвегии обнаружили, что ванная является одной из самых влажных комнат в доме, а потому растениям уютно в ней. Более того, если ванную используют сразу несколько человек, растениям, обитающим в ней, придется впитывать еще больше влаги. Команда провела эксперимент и обнаружила, что три популярных вида комнатных растений, обитающих во влажных условиях, вырастают значительно крупнее, чем растения вне таких условий. В ходе анализа ученые из Ноттингемского университета сосредоточились на изучении трех видов комнатных растений:

антуриум;

потос (дьявольский плющ);

филодендрон сердцелистный.

Команда поместила растения в специальные камеры с разной влажностью, 45% и 99%, при этом количество света и тепла в них не отличалось. Через три месяца ученые измерили разницу между группами: команда обнаружила, что в камере с высокой влажностью растения росли намного активнее. Например, в камере с низкой влажностью потосы увеличились на 432%, тогда как в камере в повышенной влажность — на 682%. Те же результаты наблюдались и у других видов растений.

Впрочем, не все ученые согласны с тем, что ванная комната является идеальным местом для комнатных растений. По словам эксперта по комнатным растениям Дэррипа Ченга, влажность в ванной комнате действительно повышается во время принятия душа, однако быстро возвращается в норму, как только дверь комнаты вновь открыта. Он считает, что было бы заблуждением относиться к ванной комнате, как к теплице, так как условия в ней, увы, непостоянны.

В то же время ученые сходятся в том, что свет является одним из наиболее важных факторов роста растений, а потому ванная комната действительно станет идеальным местом, но только если в ней достаточно света. Ученые также советуют 1-2 раза в месяц переносить растения, стоящие в ванной комнате, на подоконник, чтобы они могли напитаться светом.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что растения действительно "кричат", если их ранить.