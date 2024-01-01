Живые ископаемые: существа, которые сейчас выглядят так же, как и миллионы лет назад (фото)

От латимерии до таракана — эти живые ископаемые существа не сильно изменились за сотни миллионов лет.

Живыми ископаемыми называют виды, которые не сильно изменились в течение миллионов лет эволюции и очень похожи на своих древних предков. Анатомически эти виды, как правило, выглядят не сильно измененными, хотя генетически они постоянно развиваются. Издание Live Science представило несколько из таких живых ископаемых существ, которые живут сейчас на Земле и не сильно изменились за сотни миллионов лет.

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Латимерия

Латимерия Фото: Live Science

Латимерия принадлежит к отряду целакантообразных и является глубоководной древней костистой рыбой, обитающая у берегов Африки и Индонезии. Впервые целикантообразные появились примерно 400 млн лет и считалось, что они вымерли 66 млн лет назад. Но в 1939 году ученые обнаружили представителя это отряда, то есть латимерию у берегов Южной Африки. Эти рыбы могут вырасти до 2 метров в длину и набрать вес до 90 кг. Ученые считают, что данные существа могут жить до 100 лет.

Мечехвост

Мечехвост Фото: Live Science

Мечехвосты впервые появились более 300 млн лет назад. За это время вид не сильно изменился. Хотя мечехвосты очень похожи на доисторических крабов, они более тесно связаны с пауками и скорпионами.

У этих существ очень прочный экзоскелет, они имеют 10 лап, которые позволяют перемещаться по дну океана и одна пара лап, необходимая для перемещения пищи в рот. Их кровь содержит белок на основе меди и становится синей под воздействием кислорода.

Акула-гоблин

Акула-гоблин Фото: Live Science

Это редкий вид глубоководных рыб, которые впервые появились 125 млн лет назад и сейчас они обитают Тихом, Атлантическом и Индийском океанах.

У акулы-гоблина есть несколько уникальных приспособлений, которые делают ее смертоносным хищником, например, длинная плоская морда, имеющая особые рецепторы, которые позволяют чувствовать акуле электрические поля своей добычи. Акула-гоблин имеет длинные острые зубы и выдвигает челюсть вперед, когда ловит добычу.

Акула-гоблин может вырасти до 4 метров в длину и набрать вес до 210 кг. При это данная акула двигается в воде более медленно, чем другие виды акул.

Утконос

Утконос Фото: Live Science

Утконос – это водоплавающее млекопитающее, которое впервые появилось более 110 млн лет назад. Как показали исследования, генетический код утконоса состоит из смеси млекопитающих, птиц и рептилий.

Наутилус

Наутилус Фото: Live Science

Наутилусы — это головоногие моллюски, которые появились впервые более 500 млн лет назад. Наутилусы обитают в западной части Тихого и Индийского океанов.

Комодский варан

Комодский варан Фото: Live Science

Эти древние ядовитые ящерицы появились примерно 100 млн лет назад и сейчас обитают на группе Малых Зондских островов Индонезии, включая остров Комодо. Это самая большая ящерица в мире, и она может вырасти до 3 метров в длину и весить до 150 кг. За один прием пищи хищник может съесть до 80% своего веса.

Тараканы

Таракан Фото: Live Science

Тараканы принадлежат к одному из старейших отрядов насекомых Blattodea, в который входят тараканы и термиты. Считается, что они появились более 300 млн лет назад. Во всем мире обнаружено примерно 4000 видов тараканов, и они похожи на своих древних родственников.

Как уже писал Фокус, акула впервые заново отрастила спинной плавник. Исследователи впервые в истории описали процесс регенерации спинного плавника у шелковистой акулы — ранее ничего подобного ученые не фиксировали.