Тревожный сюрприз. В арктическом снегу нашли остатки солнцезащитного крема: как это произошло

Исследователи сообщают, что впервые за всю историю наблюдений обнаружили загрязнители, используемые для производства солнцезащитного крема в этих льдах.

За всю историю своего существования человечество успело "наследить" по всему земному шару: отпечатки человеческой деятельности в виде микропластика и "вечных химикатов" уже можно найти повсюду от Арктики и до самых глубоких мест океана. Например, полиэтиленовый пакет ранее уже был найден в самой глубокой точке Тихого океана — Марианской впадине. Кроме того, следы человеческой деятельности легко заметить в выбросах парниковых газов, которые неумолимо продолжают накапливаться в атмосфере Земли, пишет Daily Mail.

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Новое исследование ученых из Венецианского университета Ка Фоскари в Испании стало еще одним отрезвляющим событием в истории человечества. Ученые добавили к списку "человеческих следов" список из 13 ингредиентов, которые обычно используются для приготовления солнцезащитных кремов и других средств личной гигиены. Увы, все они были обнаружены в снежном покрове 5 арктических ледников на архипелаге Шпицберген.

По словам соавтора исследования, полярного ученого Марианны Д'Амико, некоторые из этих химикатов фактически впервые были замечены учеными в снегу Шпицбергена. Команда признает, что данная находка выглядит вполне тревожно, но в то же время ученые уверенны, что подобные анализы чрезвычайно важны для человечества. Именно они фактически позволяют нам лучше понять то, где именно встречаются такие виды загрязнителей и откуда они берутся в столь отдаленных районах планеты. Кроме того, того, такие находки могут послужить для людей толчком к незамедлительному решению климатической проблемы и остановке загрязнения в кратчайшие сроки.

Предметом нового исследования стали так называемые "химические вещества, вызывающие озабоченность в Арктике" (CEACs). Список соединений был определен учеными-экологами и фактически представляет собой документацию масштабов и последствий загрязнения арктического региона.

По словам Д'Амико, производство и использование химикатов возросло, в то время как знания об их распространении и поведении в полярной среде попросту являются недостаточными. Известно, что некоторые CEACs уже были обнаружены в Антарктиде и Арктике: их заметили в поверхностных водах, морской воде, потоке сточных вод вблизи исследовательских станций. В то же время ученым чрезвычайно мало известно о том, откуда они взялись.

В ходе нового исследования ученые сосредоточились на том, чтобы собрать дополнительные доказательства распространения загрязнителей. Команда изучила 13 распространенных ингредиентов средств личной гигиены, в том числе ароматы, содержащиеся в мыле и шампунях, а также Уф-фильтры, используемые в солнцезащитных кремах, например, бензофенон-3.

Ученые собрали 25 образцов снега на участке к югу от деревни Ню-Олесунн и пяти ледниках на расстоянии до 40 километров: все образцы были собраны с разной глубины. Результаты показывают, что на всех ледниках, кроме одного, концентрация Уф-фильтров, отложившихся зимой, была выше, чем в снежном покрове в другие сезоны. Исследователи обнаружили, что два УФ-фильтра, BP3 и октокрилен, также были более распространены на вершинах ледников.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные анализы, чтобы понять, являются ли загрязняющие вещества в арктическом снегу опасными и приближаются ли они к токсичным уровням. Также потребуются годы дальнейших наблюдений, чтобы понять, как быстро и из каких источников эти загрязнители поступают в арктический снег.

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