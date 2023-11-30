Фатальный эффект "косит" человечество: названо нечто, что убивает 5,1 млн людей ежегодно

Шокирующие результаты исследования показали, что то, что мы вдыхаем, убивает миллионы людей в год во всем мире.

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Десятилетиями ученые предупреждают мир о приближении экологической катастрофы, которая обрушится на мир из-за добычи и использования ископаемого топлива. Все это влияет на климат Земли, делая его все более непригодным для жизни человека. Впрочем, исследования показывают, что несмотря на все обещания, люди выкачивают лишь больше нефти, чем когда-либо раньше, пишет Daily Mail.

Новое шокирующее исследование показывает, что выбросы от использования ископаемого топлива, выделяющего углерод, вдыхаемые человеком оказывают невероятное воздействие на наше здоровье. Фактически результаты исследования показывают, что использование ископаемого топлива создает некий фатальный эффект, уносящий ежегодно жизни около 5,13 миллиона человек ежегодно. Речь идет об использовании ископаемого топлива для производства электроэнергии, транспорта и промышленных процессов, например, производства стали.

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Новое исследование было проведено международной командой экспертов, среди которых также британский эпидемиолог Энди Хейнс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Команда отмечает, что результаты данного исследования фактически добавляют масштаба к тому, что ученым уже известно о фатальных последствиях загрязнения воздуха, включая сердечно-сосудистые заболевания, астму и рак легких.

Результаты исследования также показывают, что наиболее высоким уровень смертности оказался в странах, которые все еще отстают в прекращении сжигания угля для производства энергии, а именно в Китае и Индии. Авторы исследования полагают, что это связано с высоким уровнем загрязнения и плотностью населения.

Авторы исследования обнаружили, что смертельными загрязнителями наружного воздуха являются:

озон, образуемый в результате реакции оксидами азота и летучими органическими соединениями;

PM2,5 — мельчайшие частицы или капли диаметром менее 2,5 микрометра, невидимые для невооруженного глаза.

В ходе исследования ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы оценить связь между воздействием загрязнения воздуха и его последствиями для здоровья людей по всему миру. В своей модели ученые использовали данные о численности населения, спутниковые снимки и данные, в которых указаны национальные и региональные показатели смертности.

Смертность, связанная со всеми источниками загрязнения атмосферного воздуха, была самой высокой в Южной и Восточной Азии Фото: BMJ

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в 2019 году 8,34 миллиона людей во всем мире умерли из-за PM2,5 и озона, при этом 61% этих смертей были связаны с ископаемым топливом. Авторы исследования отмечают, что остальные 39% смертей связаны с естественными источниками, которых невозможно избежать:

пустынная пыль;

лесные пожары;

использование энергии в жилых домах.

Авторы исследования также обнаружили, что политика замены ископаемого топлива чистыми возобновляемыми источниками энергии может значительно улучшить ситуацию в долгосрочной перспективе. Например, модель показывает, что отказ от использования ископаемого топлива в долгосрочной перспективе может снизить количество этих смертей на 80-85%.

Ранее Фокус писал о том, что Португалия первой на Земле прожила 6 дней на возобновляемых источниках энергии.