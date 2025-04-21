Загадочные смерти китайских ученых: кто устраняет экспертов в ИИ и военных технологиях

За последние годы пять китайских ученых, которые работали в сфере ИИ и военных технологий, умерли при загадочных обстоятельствах. Также покончил с собой видный эксперт в сфере биотехнологий. А тем временем ФБР ведет неафишируемое расследование против ученых из КНР. Фокус собрал что известно о загадочной смерти ученых, которых достигли успехов.

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Китай и США всегда соперничали в сфере технологий. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом это соперничество стало еще более явным, ведь 45-й и 47-й президент США хочет сделать Америку великой, вернуть на американскую землю все важные производства и каким-то образом сбросить Китай с пьедестала главного поставщика разнообразной электроники. Ставки высоки, ведь Директор по технологиям США Майкл Крациос заявил, что его задача — обеспечить превосходство Америки в новых технологиях, которые якобы могут манипулировать "временем и пространством".

Майкл Крациос и Дональд Трамп Фото: The White House

В его словах много популизма, но война в сфере высоких технологий и правда идет, причем с жертвами, тайными расследованиями со стороны ФБР и обвинениями в шпионаже. И именно жертвы этой технологичной схватки окружает ореол тайны, ведь обстоятельства их смерти неясны, а официально сообщают, что они просто работали на износ.

Китай еще до введения Трампом ошеломительно высоких пошлин на импорт умудрился влезть на территорию, которой США заслуженно гордились – сферу искусственного интеллекта, который развивается не смотря на мрачные предсказания в фильме "Терминатор". Причем сделали это эффективней и гораздо дешевле, чем Сэм Альтман с его ChatGPT. Оказалось, что чтобы создать DeepSeek вовсе не нужны миллиарды долларов, а только ботан, преданный делу Коммунистической партии Китая и небольшая команда гениев. Которым теперь запрещено покидать Китай, чтобы избежать утечки знаний.

Лян Вэньфэн (справа) — создатель DeepSeek Фото: Скриншот

Оказалось, что DeepSeek ничем не хуже, ну кроме того, что он, как настоящий китайский ИИ, игнорирует некоторые исторические события, омрачающие репутацию Китая. Но ИИ – это не только запросы на волнующие темы, вроде того, когда началась Вторая мировая война и как в КНР притесняют уйгуров, но и военная сфера, где, вероятно, Китай тоже опережает США. Это не точно, но даже китайские авто теоретически могут шпионить за своими владельцами, и Tesla Илона Маска тут явно проигрывает в масштабах распространения. Так что китайские ученые находятся под прицелом сразу двух стран: США, которые подозревают их в шпионаже, и собственной страны, которая требует от них превосходных результатов и передачи важных данных.

За последние годы пять ученых в сфере ИИ умерли при загадочных обстоятельствах и их смерти делает еще более таинственными обстоятельства смерти видного биотехнолога из Китая, которая ярко описывает ту теневую войну которая ведется в кампусах научных университетов.

Пять китайских ученых в сфере ИИ умерли при загадочных обстоятельствах

Объединяет умерших в период 2022-2025 гг. китайских ученых несколько факторов: они добились огромных успехов, они занимались искусственным интеллектом, большинство учились в США и умерли при загадочных обстоятельствах. Большинство из них находились в расцвете сил и совершили открытия в таких ключевых областях, как компьютерное зрение, военный искусственный интеллект и медицинский ИИ. Список не включает еще ряд ученых, которые занимались дронами и военными технологиями и которые погибали не менее внезапно и странно: в ДТП, когда их авто уничтожил грузовик на шоссе.

Открыл этот мрачный список Сунь Цзянь , умерший в июне 2022 года. Главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology, занимающейся разработкой ИИ, скончался от внезапной болезни в возрасте 45 лет. Megvii занимается разработкой программного обеспечения для распознавания изображений и глубокого обучения. Ранее Цзянь работал в Microsoft. На его имя также было получено 35 патентов США, 13 из которых были зарегистрированы на международном уровне.

, умерший в июне 2022 года. Главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology, занимающейся разработкой ИИ, скончался от внезапной болезни в возрасте 45 лет. Megvii занимается разработкой программного обеспечения для распознавания изображений и глубокого обучения. Ранее Цзянь работал в Microsoft. На его имя также было получено 35 патентов США, 13 из которых были зарегистрированы на международном уровне. Фэн Янхэ умер в 38 лет в июле 2023 года в Пекине по пути на "важную миссию". Фэн был экспертом по искусственному интеллекту китайского оборонного сектора и одним из инициаторов разработки программного обеспечения ИИ, используемого в военных симуляциях War Skull I и War Skull II, которые использует Народно-освободительная армия Китая для моделирования военных игр. Ранее Фэн изучал статистику в Гарвардском университете и высокопроизводительные вычисления в Университете Айовы в рамках совместной учебной программы с 2011 по 2013 год.

Фэн Янхэ на встрече с военными Фото: Скриншот

Тан Сяоу умер в 2023 году в возрасте 55 лет от таинственной болезни. Тан был профессором Китайского университета Гонконга и основателем технологической компании SenseTime. Тан в 1990 году Тан получил степень бакалавра в Китайском университете науки и технологий, а затем переехал в США для обучения в аспирантуре. В 1991 году он получил степень магистра в Рочестерском университете, а в 1996 году — докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Тан, чьи научные интересы включали компьютерное зрение, распознавание образов и обработку видео, способствовал индустриализации технологии искусственного зрения в Китае.

умер в 2023 году в возрасте 55 лет от таинственной болезни. Тан был профессором Китайского университета Гонконга и основателем технологической компании SenseTime. Тан в 1990 году Тан получил степень бакалавра в Китайском университете науки и технологий, а затем переехал в США для обучения в аспирантуре. В 1991 году он получил степень магистра в Рочестерском университете, а в 1996 году — докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Тан, чьи научные интересы включали компьютерное зрение, распознавание образов и обработку видео, способствовал индустриализации технологии искусственного зрения в Китае. Хэ Чжи , соучредитель и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения на основе искусственного интеллекта, умер в 2024 году в возрасте 41 года из-за высотной болезни.

, соучредитель и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения на основе искусственного интеллекта, умер в 2024 году в возрасте 41 года из-за высотной болезни. Цюань Юйхуэй умер в 39 лет 14 января 2025 года. Цюань был экспертом по компьютерной обработке изображений. Куан учился в Китае, а затем в 2016 году в Национальном университете Сингапура. Куан занимался передовыми направлениями вычислительной фотографии, неконтролируемого обучения и анализа текстур. Он опубликовал более 80 научных работ высокого уровня, а в 2024 году был включен в список "2 процентов лучших ученых мира" Стэнфордского университета .

Таинственные смерти китайских ученых порождают теории заговора

Официально китайские ИИ-ученые умерли от переутомления и вызванных им недугов. Но именно это было названо причиной самоубийства еще одного видного ученого мужа. 5 лет назад в США таинственно погиб известный китайский ученый Тао Нунцзянь. В полиции заявили, что Тао покончил с собой из-за "стрессов, связанных с работой".

Тао Нунцзянь официально покончил с собой, во что его коллеги не верят Фото: Скриншот

56-летний Тао Нунцзянь был ведущим исследователем и основателем двух биотехнологических стартапов. Он получил множество наград и получил более 10 миллионов долларов США в виде финансирования от Национального института здравоохранения (NIH) США за эти годы. Его нашли мертвым возле четырехэтажной парковки на территории кампуса Университета Аризоны после очевидного падения с высоты. Ранее полиция утверждала, что он занимался спортом и упал сам, потом – что это было самоубийство.

Но обстоятельства его смерти вытащили на поверхность интересный факт о том, что Национальный институт здравоохранения США (NIH) и ФБР тщательно изучают деятельность китайских ученых и студентов, которые находятся в США.

APA Justice — некоммерческая группа, выступающая за гражданские права азиатско-американских общин — заявила в прошлом году, что Тао, которого они назвали "известным китайским профессором" покончил с собой в результате расследований инициированных NIH.

Национальный институт здравоохранения США с 2018 года NIH проводил конфиденциальные расследования и наказывает ученых за их связи с Китаем, — уверяют расследователи.

К 2020 году расследования NIH, проводимые параллельно с Министерством юстиции США и ФБР, были в самом разгаре. Более 250 исследователей из КНР в США были обвинены в том, что они не раскрыли свою работу в Китае, которая пересекается с их исследованиями, финансируемыми Национальными институтами здравоохранения США, или нарушили другие правила, и поэтому были привлечены к ответственности. В 2022 году Джо Байден прекратил расследования, которые китайские СМИ называли "охотой на ведьм". Но после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и началом торговой войны с Китаем, не исключено, что "охота" возобновится.

Дональд Трамп с подписанным указом о повышении пошлин на импорт Фото: Getty Images

В Китае в соцсетях считают, что китайские ученые были убиты. И уже призвали власти провести тщательное расследование, надеясь, что "правительство усилит защиту ключевых талантов".

Кто убивает китайских ученых

В соответствии с законами Пекина о национальной разведке китайские фирмы обязаны "поддерживать, помогать и сотрудничать" с государственной разведкой.

Также в Китае с 2008 года существует план "Тысяча талантов". Его цель — набрать китайских и иностранных специалистов из-за рубежа для работы в китайских университетах и ​​научно-исследовательских институтах. Программа охватывает практически все дисциплины естественных наук и технологий. Успешные кандидаты должны были быть одобрены Организационным отделом Центрального Комитета КПК, что означает, что они были тщательно изучены на самом высоком политическом уровне. Яркий пример — Чжан Шоучэн, профессор физики из Стэнфорда, чья работа напоминает деятельность "спящего агента" из разведки. Он пожинал плоды своей научной деятельности с 1980-х, исследовал все: от новых материалов квантовой гравитации до искусственного интеллекта, ему пророчили Нобелевскую премию, но когда он создал себе репутацию, ему пришлось "делиться знаниями" с родиной. В 2018 году он таинственным образом покончил с собой.

Си Цзиньпин на встрече с военными Фото: Скриншот

В программу "Тысяча талантов" было привлечено более 40 000 экспертов. Интересно, что название программы исчезло из официального использования с тех пор, как администрация президента Дональда Трампа начала обвинять Китай в систематическом воровстве американских технологий. Но за кулисами она продолжается по-прежнему.

"Таинственный" и "загадочный" – главные эпитеты, сопровождающие смерти китайских ученых. Чаще всего они выглядят случайными, как ДТП, внезапная болезнь, или самоубийство. Научная деятельность выматывает, так что когда очередной гений умирает в расцвете лет – это почти не должно вызывать лишних вопросов. Однако вызывает, так как США и Китай конкурируют во всех сферах деятельности: от технологической до военной и даже борются за звание главной сверхдержавы мира. Так что нельзя исключать, что смерти китайских ученых могут быть последствиями их научного шпионажа. И это недоказуемо.

Единственный случай, когда в смерти ученых напрямую обвиняли разведку другого государства – это гибель пяти ученых-ядерщиков из Ирана с 2010 по 2020 гг. Тогда Тегеран заявил, что их убил Израиль. Израиль не подтвердил, но и не опроверг свою роль. А тогдашний министр обороны Израиля Моше Яалон сказал: "Мы будем действовать любым способом и не желаем терпеть ядерный Иран". Сообщалось, что кампания убийств была якобы прекращена в 2013 году после дипломатического давления со стороны Соединенных Штатов, которые пытались договориться об ограничениях на ядерную деятельность Ирана.

ИИ-распознование лиц Фото: South China Morning Post

Ученые – это легкая цель. Они не главы государств и не видные политики. Их слишком много, чтобы обеспечить им всем защиту, к тому же не всегда ясно, чьи исследования потенциальные враги и соперники сочтут опасными для себя. Но ясно, что на фоне того, как развиваются технологии и как тесно они переплетаются с военной сферой, именно ученые мужи являются самой вероятной целью конкурирующего государства.

"Нет сомнений, что Китай и США находятся в усиливающейся гонке за передовые технологии, и что личные риски для тех, кто в ней участвует, увеличиваются", — осторожно намекает Цзюньхуа Чжан, ученый и эксперт в области ИИ.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что даже брат Чарльза, короля Великобритании, оказался связан с китайским шпионом. Господин Ян Тэнбо все отрицает.