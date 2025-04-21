Загадочные смерти китайских ученых: кто устраняет экспертов в ИИ и военных технологиях
За последние годы пять китайских ученых, которые работали в сфере ИИ и военных технологий, умерли при загадочных обстоятельствах. Также покончил с собой видный эксперт в сфере биотехнологий. А тем временем ФБР ведет неафишируемое расследование против ученых из КНР. Фокус собрал что известно о загадочной смерти ученых, которых достигли успехов.
Китай и США всегда соперничали в сфере технологий. С возвращением Дональда Трампа в Белый дом это соперничество стало еще более явным, ведь 45-й и 47-й президент США хочет сделать Америку великой, вернуть на американскую землю все важные производства и каким-то образом сбросить Китай с пьедестала главного поставщика разнообразной электроники. Ставки высоки, ведь Директор по технологиям США Майкл Крациос заявил, что его задача — обеспечить превосходство Америки в новых технологиях, которые якобы могут манипулировать "временем и пространством".
В его словах много популизма, но война в сфере высоких технологий и правда идет, причем с жертвами, тайными расследованиями со стороны ФБР и обвинениями в шпионаже. И именно жертвы этой технологичной схватки окружает ореол тайны, ведь обстоятельства их смерти неясны, а официально сообщают, что они просто работали на износ.
Китай еще до введения Трампом ошеломительно высоких пошлин на импорт умудрился влезть на территорию, которой США заслуженно гордились – сферу искусственного интеллекта, который развивается не смотря на мрачные предсказания в фильме "Терминатор". Причем сделали это эффективней и гораздо дешевле, чем Сэм Альтман с его ChatGPT. Оказалось, что чтобы создать DeepSeek вовсе не нужны миллиарды долларов, а только ботан, преданный делу Коммунистической партии Китая и небольшая команда гениев. Которым теперь запрещено покидать Китай, чтобы избежать утечки знаний.
Оказалось, что DeepSeek ничем не хуже, ну кроме того, что он, как настоящий китайский ИИ, игнорирует некоторые исторические события, омрачающие репутацию Китая. Но ИИ – это не только запросы на волнующие темы, вроде того, когда началась Вторая мировая война и как в КНР притесняют уйгуров, но и военная сфера, где, вероятно, Китай тоже опережает США. Это не точно, но даже китайские авто теоретически могут шпионить за своими владельцами, и Tesla Илона Маска тут явно проигрывает в масштабах распространения. Так что китайские ученые находятся под прицелом сразу двух стран: США, которые подозревают их в шпионаже, и собственной страны, которая требует от них превосходных результатов и передачи важных данных.
За последние годы пять ученых в сфере ИИ умерли при загадочных обстоятельствах и их смерти делает еще более таинственными обстоятельства смерти видного биотехнолога из Китая, которая ярко описывает ту теневую войну которая ведется в кампусах научных университетов.
Пять китайских ученых в сфере ИИ умерли при загадочных обстоятельствах
Объединяет умерших в период 2022-2025 гг. китайских ученых несколько факторов: они добились огромных успехов, они занимались искусственным интеллектом, большинство учились в США и умерли при загадочных обстоятельствах. Большинство из них находились в расцвете сил и совершили открытия в таких ключевых областях, как компьютерное зрение, военный искусственный интеллект и медицинский ИИ. Список не включает еще ряд ученых, которые занимались дронами и военными технологиями и которые погибали не менее внезапно и странно: в ДТП, когда их авто уничтожил грузовик на шоссе.
- Открыл этот мрачный список Сунь Цзянь, умерший в июне 2022 года. Главный научный сотрудник пекинской компании Megvii Technology, занимающейся разработкой ИИ, скончался от внезапной болезни в возрасте 45 лет. Megvii занимается разработкой программного обеспечения для распознавания изображений и глубокого обучения. Ранее Цзянь работал в Microsoft. На его имя также было получено 35 патентов США, 13 из которых были зарегистрированы на международном уровне.
- Фэн Янхэ умер в 38 лет в июле 2023 года в Пекине по пути на "важную миссию". Фэн был экспертом по искусственному интеллекту китайского оборонного сектора и одним из инициаторов разработки программного обеспечения ИИ, используемого в военных симуляциях War Skull I и War Skull II, которые использует Народно-освободительная армия Китая для моделирования военных игр. Ранее Фэн изучал статистику в Гарвардском университете и высокопроизводительные вычисления в Университете Айовы в рамках совместной учебной программы с 2011 по 2013 год.
- Тан Сяоу умер в 2023 году в возрасте 55 лет от таинственной болезни. Тан был профессором Китайского университета Гонконга и основателем технологической компании SenseTime. Тан в 1990 году Тан получил степень бакалавра в Китайском университете науки и технологий, а затем переехал в США для обучения в аспирантуре. В 1991 году он получил степень магистра в Рочестерском университете, а в 1996 году — докторскую степень в Массачусетском технологическом институте. Тан, чьи научные интересы включали компьютерное зрение, распознавание образов и обработку видео, способствовал индустриализации технологии искусственного зрения в Китае.
- Хэ Чжи, соучредитель и главный директор по инновациям компании Yidu Tech, работающей в сфере здравоохранения на основе искусственного интеллекта, умер в 2024 году в возрасте 41 года из-за высотной болезни.
- Цюань Юйхуэй умер в 39 лет 14 января 2025 года. Цюань был экспертом по компьютерной обработке изображений. Куан учился в Китае, а затем в 2016 году в Национальном университете Сингапура. Куан занимался передовыми направлениями вычислительной фотографии, неконтролируемого обучения и анализа текстур. Он опубликовал более 80 научных работ высокого уровня, а в 2024 году был включен в список "2 процентов лучших ученых мира" Стэнфордского университета .
Таинственные смерти китайских ученых порождают теории заговора
Официально китайские ИИ-ученые умерли от переутомления и вызванных им недугов. Но именно это было названо причиной самоубийства еще одного видного ученого мужа. 5 лет назад в США таинственно погиб известный китайский ученый Тао Нунцзянь. В полиции заявили, что Тао покончил с собой из-за "стрессов, связанных с работой".
56-летний Тао Нунцзянь был ведущим исследователем и основателем двух биотехнологических стартапов. Он получил множество наград и получил более 10 миллионов долларов США в виде финансирования от Национального института здравоохранения (NIH) США за эти годы. Его нашли мертвым возле четырехэтажной парковки на территории кампуса Университета Аризоны после очевидного падения с высоты. Ранее полиция утверждала, что он занимался спортом и упал сам, потом – что это было самоубийство.
Но обстоятельства его смерти вытащили на поверхность интересный факт о том, что Национальный институт здравоохранения США (NIH) и ФБР тщательно изучают деятельность китайских ученых и студентов, которые находятся в США.
APA Justice — некоммерческая группа, выступающая за гражданские права азиатско-американских общин — заявила в прошлом году, что Тао, которого они назвали "известным китайским профессором" покончил с собой в результате расследований инициированных NIH.
Национальный институт здравоохранения США с 2018 года NIH проводил конфиденциальные расследования и наказывает ученых за их связи с Китаем, — уверяют расследователи.
К 2020 году расследования NIH, проводимые параллельно с Министерством юстиции США и ФБР, были в самом разгаре. Более 250 исследователей из КНР в США были обвинены в том, что они не раскрыли свою работу в Китае, которая пересекается с их исследованиями, финансируемыми Национальными институтами здравоохранения США, или нарушили другие правила, и поэтому были привлечены к ответственности. В 2022 году Джо Байден прекратил расследования, которые китайские СМИ называли "охотой на ведьм". Но после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и началом торговой войны с Китаем, не исключено, что "охота" возобновится.
В Китае в соцсетях считают, что китайские ученые были убиты. И уже призвали власти провести тщательное расследование, надеясь, что "правительство усилит защиту ключевых талантов".
Кто убивает китайских ученых
В соответствии с законами Пекина о национальной разведке китайские фирмы обязаны "поддерживать, помогать и сотрудничать" с государственной разведкой.
Также в Китае с 2008 года существует план "Тысяча талантов". Его цель — набрать китайских и иностранных специалистов из-за рубежа для работы в китайских университетах и научно-исследовательских институтах. Программа охватывает практически все дисциплины естественных наук и технологий. Успешные кандидаты должны были быть одобрены Организационным отделом Центрального Комитета КПК, что означает, что они были тщательно изучены на самом высоком политическом уровне. Яркий пример — Чжан Шоучэн, профессор физики из Стэнфорда, чья работа напоминает деятельность "спящего агента" из разведки. Он пожинал плоды своей научной деятельности с 1980-х, исследовал все: от новых материалов квантовой гравитации до искусственного интеллекта, ему пророчили Нобелевскую премию, но когда он создал себе репутацию, ему пришлось "делиться знаниями" с родиной. В 2018 году он таинственным образом покончил с собой.
В программу "Тысяча талантов" было привлечено более 40 000 экспертов. Интересно, что название программы исчезло из официального использования с тех пор, как администрация президента Дональда Трампа начала обвинять Китай в систематическом воровстве американских технологий. Но за кулисами она продолжается по-прежнему.
"Таинственный" и "загадочный" – главные эпитеты, сопровождающие смерти китайских ученых. Чаще всего они выглядят случайными, как ДТП, внезапная болезнь, или самоубийство. Научная деятельность выматывает, так что когда очередной гений умирает в расцвете лет – это почти не должно вызывать лишних вопросов. Однако вызывает, так как США и Китай конкурируют во всех сферах деятельности: от технологической до военной и даже борются за звание главной сверхдержавы мира. Так что нельзя исключать, что смерти китайских ученых могут быть последствиями их научного шпионажа. И это недоказуемо.
Единственный случай, когда в смерти ученых напрямую обвиняли разведку другого государства – это гибель пяти ученых-ядерщиков из Ирана с 2010 по 2020 гг. Тогда Тегеран заявил, что их убил Израиль. Израиль не подтвердил, но и не опроверг свою роль. А тогдашний министр обороны Израиля Моше Яалон сказал: "Мы будем действовать любым способом и не желаем терпеть ядерный Иран". Сообщалось, что кампания убийств была якобы прекращена в 2013 году после дипломатического давления со стороны Соединенных Штатов, которые пытались договориться об ограничениях на ядерную деятельность Ирана.
Ученые – это легкая цель. Они не главы государств и не видные политики. Их слишком много, чтобы обеспечить им всем защиту, к тому же не всегда ясно, чьи исследования потенциальные враги и соперники сочтут опасными для себя. Но ясно, что на фоне того, как развиваются технологии и как тесно они переплетаются с военной сферой, именно ученые мужи являются самой вероятной целью конкурирующего государства.
"Нет сомнений, что Китай и США находятся в усиливающейся гонке за передовые технологии, и что личные риски для тех, кто в ней участвует, увеличиваются", — осторожно намекает Цзюньхуа Чжан, ученый и эксперт в области ИИ.
Напомним, ранее Фокус писал о том, что даже брат Чарльза, короля Великобритании, оказался связан с китайским шпионом. Господин Ян Тэнбо все отрицает.