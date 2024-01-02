Транзитом через кишечник: почему алкоголь так странно влияет на пищеварение и вызывает диарею

Исследователи рассказали, как именно алкоголь влияет на переваривание пищи и нашу пищеварительную систему в целом, порой вызывая невероятный дискомфорт.

Ученые то и дело предупреждают о вреде употребления алкоголя, его влиянии на весь организм человека в целом и отдельные его системы. Впрочем, некоторые исследования показывают, что в умеренных дозах потребление алкоголя может быть даже выгодным, пишет Inverse.

Большинство людей, употребляющих алкоголь, также замечали, что алкогольные напитки могут влиять на наш желудок и кишечник, а в особенности на время, необходимое пище для прохождения через кишечник, также известно как "время транзита".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Гастроэнтеролог из Университета Западного Сиднея Винсент Хо рассказал о том, как алкоголь в действительности влияет на пищеварительную систему человека и почему его употребление в конце концов может привести к диарее.

Диарея и "транзитное время"

Исследователи уже обнаружили, что влияние алкоголя на время транзита через желудок человека во много зависит от концентрации алкоголя. Например, крепкие напитки, такие как водка и виски замедляют движение пищи, тогда как пиво и вино напротив — ускоряют. Именно этими транзитными изменениями в кишечнике можно объяснить то, почему после употребления водки и виски, некоторые чувствуют дискомфорт и полноту в желудке.

Ранее ученые провели исследование на крысах и пришли к выводу, что хроническое употребление алкоголя ускоряет транзит пищи через желудок и тонкую кишку. Это сокращение времени транзита также происходит, когда люди пьют много алкоголя и может привести к диарее.

Исследование также показывает, что алкоголь способен снижать всасывание углеводов, белков и жиров в двенадцатиперстной кишке, а также снижает всасывание ксилозы. Простыми словами, диарея после употребления алкоголя чаще будет возникать у пьющих, которые потребляют много сладких продуктов.

Кроме того, хроническое употребление алкоголя связывают с:

непереносимостью лактозы;

избыточным ростом бактерий тонкого кишечника;

снижением всасывания жиров из поджелудочной железы.

Исследование

Ранее ученые провели исследование, в котором приняли участие 507 студентов. Работа команды была сосредоточена на понимании того, как алкоголь воздействует на наше тело. В ходе исследования студентов попросили сдать образцы стула и предложили заполнить анкету, известную как Бристольская таблица стула.

Исследование показало, что эпизод употребления алкоголя связан с более сильным и твердым стулом. Простыми словами, хронический алкоголизм, вероятно, вызовет запор, а вовсе не диарею. В частности, у тех, кто употреблял больше алкоголя, чаще наблюдался стул 1-го типа, представляющий собой отдельные твердые комочки, внешне напоминающие орехи.

Как справиться с диареей

Очевидным выходом из ситуации станет сокращение употребления алкоголя. В то же время Винсент Хо признает, что некоторые алкогольные напитки оказывают большее воздействие на работу кишечника, чем другие. В результате, если вы заметили, что диарея возникает после определения определенного напитка, вероятно, стоит отказаться от него вовсе или снизить количество потребления.

Если у вас есть склонность к диарее после употребления алкоголя, избегайте смешивания алкоголя с напитками с кофеином. Известно, что кофеин стимулирует сокращения толстой кишки и поэтому может усугубить диарею.

В то же время, если после потребления алкоголя вы столкнулись с запором, наиболее верным решением будет — избегать обезвоживания. Употребление большого количества воды перед употреблением алкоголя может помочь уменьшить обезвоживание и запор.

Кроме того, ученые советуют поесть перед употреблением алкоголя пищу, богатую белками и клетчаткой. Исследователи считают, что это поможет замедлить всасывание алкоголя и защитит от негативного воздействия слизистую оболочку вашего кишечника.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали напиток, который заставляет нас стареть и умирать раньше.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.