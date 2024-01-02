Найден простой способ бросить курить: он гораздо эффективнее имеющихся средств

Обнаруженное соединение растительного происхождения не показало никаких серьезных побочных эффектов и в будущем может стать действенным подспорьем борьбы с курением.

В ходе недавних открытий ученые обнаружили, что соединение растительного происхождения может стать ключом к тому, чтобы помочь курильщикам бросить курить. Содержащееся в различных видах растений, в некоторых странах оно используется в качестве средства от курения под разными торговыми названиями. Люди принимают его несколько раз в день в течение двух месяцев, и это дает многообещающие результаты. Одно из крупных исследований показало, что его применение может удвоить успешность отказа от курения по сравнению с традиционными методами, пишет Daily Mail.

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Путь цитизина начался в Болгарии в 1964 году, и с тех пор он стал доступен в некоторых странах Европы и Азии, а с недавних пор и в Канаде. Несмотря на свой потенциал, цитизин не получил широкого распространения в США и других странах, где курение является серьезным бременем для здоровья. Причиной стали финансовые стимулы. Поскольку цитизин имеет природное происхождение, его нельзя запатентовать, что делает его менее привлекательным для фармацевтических компаний, вкладывающих средства в строгий и дорогостоящий процесс утверждения препарата в США.

Мета-анализ восьми исследований с участием 6 000 человек показал, что цитизин значительно повышает шансы бросить курить, больше, чем плацебо, и немного больше, чем традиционные никотинозамещающие средства. Также ученые отметили его безопасность: серьезных побочных эффектов не было отмечено. Это делает его перспективным вариантом для стран с низким и средним уровнем дохода, где необходимы доступные средства для отказа от курения.

Практичность и потенциал цитизина очевидны, особенно с учетом того, что мы понимаем разрушительное воздействие курения на здоровье, в частности на сердце. Табачный дым, содержащий более 7000 химических веществ, не только повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и ежегодно убивает миллионы людей по всему миру. Отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний США, свидетельствующий о снижении уровня курения, подчеркивает постоянную потребность в эффективных средствах для отказа от курения.

Цитизин является маяком надежды в бесконечной борьбе миллионов с этой губительной привычкой. Его натуральное происхождение, эффективность и безопасность указывают на будущее, в котором отказ от курения станет более доступным для всех. Несмотря на то, что необходимо провести дополнительные исследования и продумать все нюансы, особенно в плане финансовой и нормативно-правовой базы, потенциал этого растительного соединения в спасении миллионов жизней неоспорим.

Ранее Фокус писал о том, что курение повышает риск слабоумия даже больше чем рака. Курильщиков призывают бросить курить в День отказа от курения, поскольку исследования показывают, что эта зависимость значительно увеличивает риск слабоумия.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

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