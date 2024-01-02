Реальный срок годности добавок: ученые рассказали, опасны ли просроченные поливитамины

К просроченным продуктам питания и медицинским препаратам стоит относиться с большой осторожностью, но ученые решили выяснить входят ли в эту категорию источников опасности витаминные добавки.

Поскольку все мы стремимся вести более здоровый образ жизни, одним из популярных шагов является контроль за потреблением витаминов. Обычно для подпитки организма используются поливитамины. Но некоторые из баночек забываются и надолго засиживаются у нас на полках. Эксперты рассказали о том можно ли еще принимать эти витамины, пишет EatingWell.

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Мультивитамины разработаны таким образом, чтобы оставаться стабильными и эффективными в течение примерно двух лет с даты производства, и этот факт подтверждается исследованиями в области питания. Они не портятся, как скоропортящиеся продукты, но постепенно теряют свою силу. Это не означает, что после истечения срока годности они становятся опасными, но они могут быть не такими эффективными.

В целом принимать просроченные поливитамины безопасно: они не навредят вам, как испорченная еда. Однако со временем питательные вещества разрушаются, и они становятся менее эффективными. Вы можете не получить всю пользу для здоровья, которую ищете. Эксперты советуют проверять срок годности и заменять старые бутылки, чтобы быть уверенным, что вы получаете всю питательную ценность.

Чтобы поливитамины сохраняли свою силу как можно дольше, храните их в сухом прохладном месте, вдали от солнечного света. Ванные комнаты и кухни могут показаться удобными, но колебания влажности и температуры могут ускорить разрушение витаминов. Храните их в оригинальной упаковке, чтобы защитить от воздуха и света.

Когда придет время избавиться от просроченных поливитаминов, не стоит просто выбрасывать их в мусорное ведро или спускать в унитаз. Эти способы могут нанести вред окружающей среде. Вместо этого воспользуйтесь программами возврата из аптек или смешайте витамины с непривлекательными для животных веществами и смело выбрасывайте их в мусорное ведро.

Хотя просроченные поливитамины в целом безопасны и лишь со временем теряют свою силу, они не так полезны, как свежие. Для поддержания здоровья старайтесь получать питательные вещества из сбалансированной диеты и проконсультируйтесь с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо добавки. Если вы сомневаетесь в эффективности старой бутылки витаминов, возможно, пришло время начать с новой.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.