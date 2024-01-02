Запрограммировать себя на отказ: ученые рассказали, как перестать есть вредную пищу

Нас ежедневно окружает аппетитная и вкусная, но вредная пища, поэтому по словам ученых, важно знать механизмы борьбы с невероятно сильным соблазном сорваться и навредить своему здоровью.

На пути к здоровому образу жизни нужно не просто забить холодильник полезными продуктами или составить план тренировок. Речь идет о повседневном выборе, например, о том, чтобы не поддаться соблазнительному запаху свежих пончиков по дороге на работу. О том, как придерживаться своих целей, когда соблазн совсем рядом, пишет The Washington Post.

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На протяжении многих лет советы сводились к размышлениям о долгосрочных последствиях вредных привычек. Например о том, что избыток сахара может привести к проблемам со здоровьем в будущем. Однако в момент искушения этот метод часто оказывается неэффективным, говорят Кейтлин Вулли, доцент кафедры маркетинга Корнельского университета, и Пол Стиллман, ассистент профессора маркетинга Государственного университета Сан-Диего.

Недавние исследования показали, что существует более эффективный подход: сосредоточиться на сиюминутных негативных последствиях поддавания соблазну. Исследователи обнаружили, что акцентирование внимания на краткосрочных негативных моментах, таких как вздутие живота после фастфуда или резкое падение после сладкого напитка, может значительно снизить количество нездоровых выборов. В различных исследованиях люди, которым рассказывали о таких непосредственных последствиях, с меньшей вероятностью выбирали энергетические напитки, сладкие лакомства и другие соблазны.

Но как насчет поощрения хороших привычек, таких как употребление здоровой пищи или занятия спортом? Оказывается, сосредоточение внимания на непосредственных удовольствиях от этих занятий, таких как вкус свежих яблок или удовольствие от веселого упражнения, может повысить вашу вовлеченность. Маркировка здоровой пищи как вкусной или выбор приятных тренировок могут сделать этот выбор более привлекательным, и его легче придерживаться.

А как можно поддерживать эти здоровые привычки, если вы уже начали их практиковать? Исследования показывают, что секрет заключается во времени и типе вознаграждения. Небольшие, регулярные поощрения за небольшие усилия, например, просмотр любимого сериала после тренировки, более эффективны, чем крупные, менее частые. Такой подход помогает поддерживать мотивацию в течение долгого времени.

В следующий раз, когда вы столкнетесь с искушением или будете бороться за сохранение здоровой привычки, вспомните эти стратегии. Сосредоточьтесь на непосредственных недостатках нездорового выбора, наслаждайтесь здоровым выбором и регулярно вознаграждайте себя после определенных усилий. Изменив свой подход, вы сможете сделать свои цели в области здорового образа жизни более достижимыми и приятными.

Ранее Фокус писал о том, что ожирение необратимо изменяет работу мозга. Оно изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Также Фокус писал о том, сколько коллективных лет жизни потеряло человечество из-за глобальной проблемы ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на системы здравоохранения, ведь показатели продолжают расти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.