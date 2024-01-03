Звезда, вращающаяся 14 раз в секунду, выбросила облако: оно в 46 раз больше Солнечной системы

Высокоскоростная мертвая звезда создала туманность, которую назвали в честь маленького сумчатого животного из Австралии.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, астрономы с помощью наземных радиотелескопов обнаружили новую новую быстро вращающуюся звезду, которая мчится через космос со скоростью в миллионы километров в час и вращается 14 раз в секунду. При этом данная звезда создала облако из газа, которое в 46 раз больше Солнечной системы, но его назвали в честь крошечного сумчатого животного Потору , живущего в Австралии, пишет Space.

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Астрономы обнаружили новый пульсар, получивший название PSR J1638–4713, который находится на расстоянии 33 тысячи световых лет нас. Эта быстро вращающаяся нейтронная звезда выпускает сильный пульсарный ветер и создала так называемую туманность пульсарного ветра, то есть газовое облако.

Пульсар PSR J1638–4713 вращается так быстро, что совершает примерно 14 полных оборотов в секунду. Ученые считают, что это очень молодой объект, которому всего 24 тысячи лет. Для сравнения нашему Солнцу примерно 4,5 млрд лет.

Что касается газового облака, создаваемого пульсаром, то оно имеет ширину 69 световых лет, а это в 46 раз больше размера Солнечной системы. Несмотря на такой огромный размер, туманность получила название "Потору" в честь крошечного сумчатого животного, живущего в Австралии.

Так выглядит туманность пульсарного ветра в центре Крабовидной туманности Фото: NASA

Пульсары представляют собой разновидность нейтронных звезд, которые являются ядрами умерших массивных звезд. Когда у такой звезды закончилось топливо для поддержания термоядерного синтеза в ядре, она сжалась до размеров сферы диаметром примерно 20 км. В результате образовался настолько плотный объект, состоящий почти полностью из нейтронов, что столовая ложка этой материи на Земле весила бы примерно 1 млрд тонн. Остальное вещество массивной звезды улетело в космос в результате взрыва сверхновой.

В итоге нейтронная звезда, обладающая очень быстрым вращением и сильным магнитным полем, начала выпускать с определенной периодичностью потоки излучения. Но вокруг пульсара также осталось облако из газа, образованное взрывом сверхновой.

Пульсары представляют собой разновидность нейтронных звезд, которые являются ядрами умерших массивных звезд Фото: HiTech Wiki

В то же время сам пульсар начал выбрасывать пульсарный ветер, состоящий из заряженных частиц. Когда эти частицы столкнулись с веществом, выброшенным после взрыва сверхновой, то образовалась туманность пульсарного ветра. Чем дальше частицы пульсарного ветра улетают от мертвой звезды, тем быстрее они теряют свою энергию.

По словам ученых, изучения света, которое выпускают туманности пульсарного ветра, дают представление о том, что происходит в окрестностях пульсара и других типов нейтронных звезд.

Ученые выяснили, что облако из газа под названием "Потору", напоминает форму кометы, то есть оно имеет ядро и яркий хвост. Астрономы считают, что это связано с тем, что пульсар двигается впереди туманности "Потору", которую он сам и создал, со скоростью примерно 3,5 млн км/час.

Из-за этого облако из газа принимает форму, похожую на ту, которую принимает вода, когда по ней плывет катер с большой скоростью.

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