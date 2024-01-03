Крошечные тираннозавры, бродившие по Земле вовсе не были детенышами: что обнаружили ученые (фото)

Исследователи предполагают, что миниатюрные окаменелости на самом деле принадлежали отдельному виду, а вовсе не малышам T-Rex.

Миллионы лет назад по Земле господствовали динозавры, пока около 66 миллионов лет назад не погибли в результате падения астероида. Одним из наиболее изученных видов динозавров считается тираннозавр рекс — знаменитый гигантский динозавр с крохотными передними лапами, пишет New Atlas.

Ученым многое известно о том, как жили динозавры, однако некоторые моменты до сих пор остаются загадкой. Например, продолжаются споры о том, были ли окаменелости маленьких тираннозавров отдельным видом или все же молодыми тираннозаврами. Авторы нового исследования утверждают, что смогли обнаружить доказательства того, что мини-тираннозавры на самом деле были отдельным крохотным видом, а вовсе не детенышами знаменитого T-Rex.

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Несмотря на то, что тираннозавр рекс является наиболее изученным видов, с 1940-х годов ученые обнаружили несколько окаменелостей меньшего размера, разделивших научное сообщество. Некоторые ученые предположили, что останки принадлежат детенышам огромных тираннозавров, тогда как другие уверенны — останки принадлежат отдельному виду карликовых тираннозавров, названных Nanotyrannus lancensis.

Еще в 2020 году ученые из Университета штата Оклахома пришли к выводу, что гипотеза о тираннозаврах-подростках является верной. Об этом свидетельствовала микроструктура костей и пропорции двух экземпляров: команда уверенна, что эти особи попросту не достигли своего полного размера. Тогда ученые уверяли, что анализ костей свидетельствует о том, что в момент смерти динозаврам было всего от 13 до 15 лет.

Однако новое исследование ученых из Университета Бата и Чикагского университета опровергает эту теорию. Команда повторно изучила несколько миниатюрных окаменелостей и пришла к выводу, что результаты исследования 2020 года были ошибочными. Авторы исследования утверждают, что кости мини-динозавров на самом деле принадлежат отдельному виду.

В ходе исследования ученые использовали подробный анализ годовых колец, анатомии животных и недавно обнаруженной окаменелости небольшого тираннозавра. Изначально ученые измерили годичные кольца костей и обнаружили, что ближе к внешней стороне костей они становились все ближе друг к другу. Эта находка свидетельствует о том, что темпы роста мини-динозавров на самом деле замедлялись, а значит они почти достигли своей финальной величины.

Сравнение черепов Nanotyrannus и Tyrannosaurus rex Фото: University of Bath

По словам соавтора исследования, доктора Ника Лонгрича, если бы окаменелости принадлежали подросткам, они должны были бы расти невероятными темпами и постоянно прибавляли бы в весе. В ходе исследования ученые также использовали компьютерное моделирование, чтобы воспроизвести темпы роста разными способами, но они все равно оставались низкими.

Результаты моделирования также показывают, что максимальный вес нового вида динозавров, вероятно, достигал лишь около 900-1500 кг, а их длина не превышала 5 метров. Фактически их размеры составляли всего около 15% размера взрослого тираннозавра.

Команда отмечает, что их выводы основаны не только на годичных кольцах костей, но также и других факторах. Например, ученые обнаружили более 150 характеристик, которые различаются у видов. Во-первых, размеры животных, во-вторых, у нанотираннусов были более узкие морды, более гладкие зубы, а также более длинные ноги и руки.

В результате ученые пришли к выводу, что нанотираннусы на самом деле были маленькими, но очень быстрыми и ловкими животными. Авторы исследования также отмечают, что еще одним доказательством, что окаменелости принадлежат двум разным видам является то, что нет ни одних окаменелостей, которые бы содержали характеристики обоих видов.

Научное сообщество признает, что новое исследование является весьма интригующим, но едва ли верят, что оно станет последней точкой в этом споре.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что тираннозавры были гораздо умнее, чем принято думать.