Подпоив человека, привлекательнее в его глазах не станешь: что обнаружили ученые

Новое исследование показывает, что алкоголь вовсе не способен сделать людей симпатичнее, но некоторые положительные моменты все же есть.

Явление, которое также именуют как "пивные очки", предполагает, что выпитый алкоголь делает людей более привлекательными в наших глазах. Данное утверждение уже подверглось множеству испытаний, однако ученые до сих пор не могут поставить точку, пишет Science Alert.

Однако авторы нового исследования утверждают: их работа является первой, систематически исследовавшей это утверждение. По словам соавторов исследования, психологов Молли Боудринг и Майкла Сайетта, они также изучили один из факторов, который не был учтен в предыдущих исследованиях.

В ходе эксперимента мужчины-реципиенты приняли участие в двух сессиях, которые включали либо безалкогольные напитки, либо алкоголь. Затем участников исследования попросили оценить незнакомцев по шкале привлекательности. Более того, реципиентам также сказали, что они могут встретиться с теми, кого оценивают, а также каждый из них мог привести друга, который также участвовал в опросе — это помогло имитировать реальную динамику употребления алкоголя, например, в баре.

Эксперимент был проведен в лаборатории Питтсбургского университета: в общей сложности в них приняли участие 36 мужчин в возрасте от 20 лет. Каждого из участников попросили оценить привлекательность 16 человек на фото и видео в каждой из сессий.

В ходе эксперимента каждому из участников также предлагали алкогольный коктейль, чтобы достичь концентрации алкоголя в крови 0,08%, а также аналогичный безалкогольный напиток во время второй сессии. Авторы исследования также заявили, что люди на фото также являются участниками эксперимента, а потому с ними также можно будет познакомиться.

Мужчинам предложили выбрать четырех человек, с которыми они бы хотели завести разговор в будущем эксперименте. Результаты исследования не показали связи между привлекательностью незнакомцев и степенью алкогольного опьянения реципиентов.

В то же время ученые обнаружили, что алкоголь делает людей более открытыми для знакомства и флирта. По словам авторов исследования, по крайней мере для мужчин, алкоголь действительно может стать некоторым бонусом: придает мужества, помогает преодолеть запреты и приблизиться к тому, кто им физически приятен.

Команда также отмечает, что в дальнейшем они планируют повторить исследование, но на этот раз в нем примут участие реципиенты разных полов. Таким образом эффект "пивных очков" будет исследован более полно и с разных сторон.

В то же время ученые предупреждают, что алкоголь может иметь и негативные последствия, такие как нарушение суждений и принятия решений. Также стоит помнить, что алкоголь оказывает негативное влияние на здоровье человека. Результаты этой работы были опубликованы в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

