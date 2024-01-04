Весь мир в огне: тяга к теориям заговора связана с непреодолимой жаждой хаоса

Новое исследование объясняет, причину того, почему человечество не может обойтись без конспирологии и связали ее с жаждой хаоса.

Каждый человек на Земле в той или иной степени склонен к конспирологическому мышлению, однако некоторых из этих убеждений в конце концов могут стать опасными. Растущее распространение теорий заговора и невероятная сила дезинформации в Сети заставили психологов провести новое исследование, сосредоточенное на конспирологическом мышлении, пишет Science Alert.

Политолог из Карлтонского университтета Кристина Фархарт развила предыдущие исследования на эту тему, чтобы докопаться до истины. Результаты исследования предполагают, что желание разрушить действующую политическую систему в действительности является сильнейшим мотиватором для распространения теорий заговора. Причем человеку, как показывает исследование, вовсе не обязательно верить в них самому.

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Исследователи даже придумали термин для обозначения этой невероятной жажды саботажа: "потребность в хаосе". В ходе нового исследования Фархарт с коллегами опросили 3336 американцев, разделенных поровну по обе стороны политического спектра. Опрос был сосредоточен на том, чтобы выяснить, были ли реципиенты склонны делиться теориями заговора, а также по какой причине:

верили в них;

желали поднять тревогу в обществе;

испытывали потребность в хаосе.

Результаты подтверждают предыдущие выводы исследователей: вера в заговор является самым сильным фактором, определяющим, готов ли человек распространить теорию в социальных сетях. Ученые также обнаружили, что, как правило, подобные убеждения возникают из-за проблем, с которыми довелось столкнуться человеку.

В то же время ученые обнаружили, что предыдущая гипотеза о том, что что сторонники теории заговора распространяют ее в Сети, чтобы заручиться поддержкой против предполагаемого противника, оказалась неверной. Вместо этого ученые обнаружили, что наибольшим индикатором того, верили ли добровольцы в то, что они готовы распространить теорию заговора, являлась потребность в хаосе.

Простыми словами, ученые обнаружили, что некоторые делятся теорией заговора для того, чтобы бросить вызов конкретному оппоненту, однако другие делают это, чтобы бросить вызов всей политической системе в целом.

Команда отмечает, что данная работа носит лишь наблюдательный характер и основана на опросе, а потому ученые не могут напрямую связать мотивацию и акт обмена информацией. Однако ученые уверяют, что учли множество факторов, которые могли бы повлиять на результат.

Результаты также показали, что люди, жаждущие хаоса, как правило, были согласны с утверждением о том, что невозможно изменить социальные институты, их необходимо "снести и начать все сначала". Это утверждение также поддерживалось теми, кто верит в теории заговора, если они также разделяли и потребность в хаосе.

Любопытным оказалось то, что данная мотивация вовсе не требует от людей веры в том, чем они делятся. Фактически, жаждущие хаоса, чувствуют себя оправданными за распространение того, во что не верят сами, оправдываясь атакой на всю политическую систему. Однако подобное поведение также может быть объяснено обычной скукой.

Отметим, предыдущие исследования также подтвердили, что обман другого человека дает кратковременное чувство контроля, а людям, склонным к заговору, его может попросту не хватать в других сферах жизни.

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