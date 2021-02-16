Ученые рассказали, почему одни люди верят в теории заговора, а другие нет

Как оказалось, ключевыми факторами являются шизотипические черты, ориентация на социальное доминирование и конспирологическое мышление.

Вам всегда кажется, что судья держит зуб на вашу команду? А как насчет подозрения, что инопланетяне уже побывали на Земле? Как утверждает социолог Асбьерн Дырендаль из Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), каждый человек верит, по крайней мере, в одну теорию заговора, пишет Science Alert.

В своем новом исследовании, в котором изучались предикторы ( или признаки, — ред.) веры в теорию заговора, ученые пришли к выводу, что в небольшом количестве случаев такое мышление является нормальным для всех.

"Становится все более очевидным, что вера в теории заговора является частью здоровой человеческой психологии. Убеждения в заговоре могут быть вызваны ситуационными факторами, такими как реакция на страх и неуверенность, что в значительной степени связано с опасениями, отвращением и магическим мышлением", - говорят ученые в своем исследовании.

Когда человек возбужден и его эмоции льют через край, существует большая вероятность того, что он поверит в то, что считает правильным. Исследователи выделяют множество уровней конспирологического мышления, и некоторые из них могут быть невероятно опасными. Поэтому так важно понять, почему одни люди верят в заговоры больше, а другие меньше.

С этой целью исследовательская группа осенью 2016 года провела опрос в Северном полушарии, в котором 883 норвежских студента попросили ответить на ряд вопросов, чтобы определить их мысли на самые разные темы.

"В нашем исследовании мы проверяем взаимосвязь между основными подтвержденными предикторами веры в теории заговора, включая шизотипические черты, веру в паранормальное, правый авторитаризм, ориентацию на социальное доминирование и конспирологический способ мышления", — отмечают эксперты в своей статье.

Исследователи считают, что нет ни одной отдельно взятой черты, которая смогла бы выявить сторонника теории заговора, скорее всего, это будет множество небольших изменений, являющихся решающим фактором.

Шизотипические черты включают в себя такие явления, как паранойя, социальная тревога, нетрадиционные взгляды, странное мышление или поведение. Команда обнаружила, что именно они и есть одним из основных предикторов веры в теории заговора, опосредованными четырьмя другими факторами.

Вы можете увидеть, как это выглядит на рисунке ниже:

Фото: Asbjørn Dyrendal

Например, ориентация на социальное доминирование (ОСД), измеряет поддержку человека групповых иерархий. Те, у кого высокий уровень ОСД, уверены, что общество должно создаваться таким образом, чтобы одни имели больше ресурсов и власти над другими, а люди с низким уровнем ОСД считают, что общество должно формироваться с учетом равенства.

В своей собственной модели исследователи обнаружили, что высокий уровень ОСД был сильно связан с конспирологическим способом мышления.

"Сторонники иерархии, считают себя и свою группу выше других и больше верят в теории заговора, касающихся чужих социальных групп", — подчеркивает Дырендаль.

Однако эксперты также отмечают, что многие наши предвзятые представлений о сторонниках теории заговора не соответствуют действительности.

"Изучая большое количество различных теорий заговора, мы не нашли достоверных гендерных различий в средних показателях. Кроме того, приверженцы теории заговора не беднее других людей и лишь немного менее образованы, а большинство источников информации они находят в социальных сетях", — говорит Дырендаль.

Как выяснила команда, именно конспирологическое мышление — вера в то, что мир полон всевозможных заговоров, является самым сильным предиктором веры в теории заговора. Их результаты четко согласуются с более ранними исследованиями в других странах.

Кажется, что ни одно место на Земле не может избежать этого аспекта человеческой природы, самые ужасающие последствия которого были продемонстрированы в США, Великобритании и многих других странах по всему миру.