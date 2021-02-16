Вчені розповіли, чому одні люди вірять у теорії змови, а інші ні

Як виявилося, ключовими факторами є шизотипові риси, орієнтація на соціальне домінування і конспірологічне мислення.

Вам завжди здається, що суддя тримає зуб на вашу команду? А як щодо підозри, що інопланетяни вже побували на Землі? Як стверджує соціолог Асбьєрн Дирендаль з Норвезького університету природних і технічних наук (NTNU), кожна людина вірить, принаймні, в одну теорію змови, пише Science Alert.

У своєму новому дослідженні, в якому вивчалися предиктори (або ознаки, — ред.) віри в теорію змови, вчені прийшли до висновку, що в невеликій кількості випадків таке мислення є нормальним для всіх.

"Стає все більш очевидним, що віра у теорії змови є частиною здорової людської психології. Переконання у змові можуть бути викликані ситуаційними чинниками, такими як реакція на страх і невпевненість, що в значною мірою повʼязано з побоюваннями, огидою і магічним мисленням", — говорять вчені у своєму дослідженні.

Коли людина збуджена і її емоції ллють через край, існує велика ймовірність того, що вона повірить у те, що вважає правильним. Дослідники виділяють безліч рівнів конспірологічного мислення, і деякі з них можуть бути неймовірно небезпечними. Тому так важливо зрозуміти, чому одні люди вірять у змови більше, а інші менше.

З цією метою дослідницька група восени 2016 року провела опитування у Північній півкулі, в якому 883 норвезьких студентів попросили відповісти на ряд питань, щоб визначити їх думки на найрізноманітніші теми.

"У нашому дослідженні ми перевіряємо взаємозвʼязок між основними підтвердженими предикторами віри у теорії змови, включаючи шизотипові риси, віру в паранормальне, правий авторитаризм, орієнтацію на соціальне домінування і конспірологічний спосіб мислення", — відзначають експерти в своїй статті.

Дослідники вважають, що немає жодної окремо взятої риси, яка змогла б виявити прихильника теорії змови, швидше за все, це буде безліч невеликих змін, які є вирішальним фактором.

Шизотипові риси включають в себе такі явища, як параною, соціальну тривогу, нетрадиційні погляди, дивне мислення або поведінку. Команда виявила, що саме вони і є одним з основних предикторів віри у теорії змови, опосередкованими чотирма іншими факторами.

Ви можете побачити, як це виглядає на малюнку нижче:

Фото: Asbjørn Dyrendal

Наприклад, орієнтація на соціальне домінування (ОСД), вимірює підтримку людини групових ієрархій. Ті, у кого високий рівень ОСД, впевнені, що суспільство повинно створюватися таким чином, щоб одні мали більше ресурсів і влади над іншими, а люди з низьким рівнем ОСД вважають, що суспільство повинно формуватися з урахуванням рівності.

У своїй власній моделі дослідники виявили, що високий рівень ОСД був сильно повʼязаний з конспірологічних способом мислення.

"Прихильники ієрархії, які вважають себе і свою групу вище інших більше вірять в теорії змови, що стосуються чужих соціальних груп", — підкреслює Дирендаль.

Однак експерти також підмічають, що багато наших упереджених уявлень про прихильників теорій змови не відповідають дійсності.

"Вивчаючи велику кількість різних теорій змови, ми не знайшли достовірних гендерних відмінностей у середніх показниках. Крім того, прихильники теорії змови не бідніші за інших людей і лише трохи менш освічені, а більшість джерел інформації вони знаходять у соціальних мережах", — говорить Дирендаль.

Як зʼясувала команда, саме конспірологічне мислення — віра у те, що світ сповнений всіляких змов, є найсильнішим предиктором віри у теорії змови. Їх результати чітко узгоджуються з більш ранніми дослідженнями в інших країнах.

Здається, що жодне місце на Землі не може уникнути цього аспекту людської природи, найжахливіші наслідки якого були продемонстровані в США, Великобританії та багатьох інших країнах по всьому світу.