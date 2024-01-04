Птичий грипп начал заражать белых медведей: зафиксирован первый летальный случай

Эксперты говорят, что птичий грипп добрался до самых отдаленных уголков планеты.

На судьбу белых медведей, за последние годы, выпало немало бед, к которым теперь можно добавить и птичий грипп, пишет Futurism.

Официальные лица Аляски подтвердили, что белый медведь умер от высокопатогенного гриппа птиц (ВГП), а если быть точнее то от его штамма под названием EA H5N1. За весь прошлый год данные свидетельствовали о том, что от опасной инфекции погибали в основном птицы, среди которых известный белоголовый орлан, а также была одна рыжая лисица.

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Но официально подтвержденная смерть белого медведя на Аляске показывает, что вирус уже добрался до самых отдаленных уголков планеты. Также это свидетельствует о том, что даже крупные млекопитающие, такие как белые медведи, не застрахованы от птичьего гриппа. Отмечается, что вспышка этого гриппа началась в 2021 году.

"Это первый случай смерти белого медведя от птичьего гриппа", — говорит ветеринар штата Аляска Боб Герлах.

По его словам, белый медведь, чей вид находится под угрозой исчезновения, возможно, мог съесть зараженную птицу. Правда, ветеринар не исключает, что животное могло заразиться вирусом каким-то другим и пока неизвестным способом.

"Если птица умерла от птичьего гриппа, а ее тело замерзло из-за низкой температуры, вирус мог сохраняться в ней какое-то время", — подтверждает эксперт.

Последние три года птичий грипп сеет хаос по всему миру, так как начало вспышки совпало с началом пандемии COVID-19. Именно из-за этого грипп не попал в заголовки мировых СМИ, но тем не менее сильно ударил по птицеводству, сократил популяции в дикой природу и добрался до некоторых млекопитающих, таких как лисы, кошки.

Также были сообщения о том, что птичий грипп унес жизни и небольшого количества людей, которые имели тесный контакт с птицами. Несмотря на это, риск для людей все еще остается достаточно низким.

Для того, чтобы сдержать распространение вируса птицефабрики вынуждены прибегать к выбраковке большого количества птиц, которые могут быть заражены.

Напомним, в ВОЗ уже заявляли о том, что человечество должно быть готово к новой пандемии — птичьему гриппу. Во Всемирной организации здравоохранения предусматривают, что после мутации он может начать передаваться между людьми.