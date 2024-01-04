Новый способ продлить жизнь: слуховые аппараты связали с долголетием

Недавнее исследование ученых выявило четкую связь между ношением обычного слухового аппарата и снижением риска смерти в течение десяти лет.

Потеря слуха может показаться нормальной частью старения, но недавнее исследование показало значительное влияние регулярного использования слуховых аппаратов на продолжительность жизни в целом, что выводит его важность на новый уровень, наряду со многими важнейшими аспектами долголетия, пишет ABC News.

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Исследователи изучили медицинские карты 10 000 взрослых и обнаружили, что среди 1700 взрослых с потерей слуха те, кто пользовался слуховыми аппаратами хотя бы раз в неделю, имели на 24 % более низкий уровень смертности в течение десяти лет по сравнению с теми, кто не пользовался ими так часто.

Исследование, хотя и не устанавливает прямой причины, предполагает, что ношение слуховых аппаратов может снизить риск смерти за счет облегчения таких сопутствующих состояний, как социальная изоляция, слабоумие и депрессия. Важность слуха для поддержания общего здоровья становится все более очевидной.

Однако только 13 % взрослых с потерей слуха, участвовавших в исследовании, регулярно пользовались слуховыми аппаратами, что может быть связано с различными препятствиями. Цена, которая может достигать 4 500 долларов за пару, и необходимость частой замены делают слуховые аппараты дорогостоящим вложением. Еще одним препятствием является доступность, поскольку для правильной настройки требуется многократное посещение врача, часто сопряженное с транспортными и языковыми барьерами. Кроме того, стигма, связанная с использованием слуховых аппаратов, не позволяет многим воспользоваться этим полезным инструментом.

В ответ на эти проблемы недавние изменения, такие как введение безрецептурных слуховых аппаратов, направлены на то, чтобы сделать эту технологию более доступной и недорогой. В то время как некоторые специалисты рассматривают безрецептурные слуховые аппараты как ступеньку к более комплексному лечению, другие по-прежнему скептически относятся к их эффективности.

По мере старения населения и роста распространенности тугоухости как никогда актуальным становится вопрос о создании доступных и недорогих слуховых аппаратов. Несмотря на необходимость проведения дополнительных исследований, особенно по изучению влияния слуховых аппаратов на молодых людей и людей с более легкими формами потери слуха, полученные результаты подчеркивают потенциальную пользу регулярного использования слуховых аппаратов для продления жизни. Это исследование подчеркивает необходимость постоянной пропаганды и инноваций в области слухопротезирования, чтобы гарантировать, что те, кто нуждается в слуховых аппаратах, смогут их получить и извлечь из них пользу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили связь между потерей слуха и изменениями в мозге. Новое исследование провело четкую параллель между изменением в работе речи, языка и обработкой звуков у людей старше 70 лет.

Также Фокус писал о том, что, по мнению ученых, болезнь Альцгеймера развивается совсем не так, как мы думали. Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

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