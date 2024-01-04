Преодолели защитный барьер: лекарство от болезни Альцгеймера удалось доставить прямиком в мозг

В ходе нового исследования ученые использовали ультразвук для временного открытия бреши в нашем защитном барьере мозга, для эффективной доставки лекарства от опасного заболевания.

В ходе недавнего медицинского исследования ученые изучили новый подход к лечению болезни Альцгеймера, сосредоточившись на снижении уровня амилоида-бета (Aβ) в мозге. Известно, что это вещество накапливается у пациентов с болезнью Альцгеймера, приводя к снижению когнитивных способностей и проблемам с памятью. Новое лечение сочетает в себе два метода: использование антиамилоидных антител и технику, называемую фокусированным ультразвуком, говорится в научной статье, опубликованной в NEJM.

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В норме мозг защищен барьером, который не пропускает вредные вещества, но при этом также затрудняет эффективную доставку лекарств. Фокусированный ультразвук — это метод, который временно открывает этот барьер в определенных областях мозга, позволяя лучше доставлять такие препараты, как адуканумаб. Этот метод, применяемый с помощью МРТ-сканирования, нацелен на области с высоким уровнем Aβ.

В небольшом исследовании с участием трех человек с легкой формой болезни Альцгеймера ученые применяли фокусированный ультразвук вместе с шестью ежемесячными инфузиями препарата адуканумаба. Цель заключалась в том, чтобы в течение шести месяцев избирательно повысить эффективность удаления амилоида в определенных областях мозга. Исследователи следили за уровнем Aβ с помощью так называемого ПЭТ-сканирования, регулярно проводили когнитивные тесты и оценивали безопасность.

Результаты оказались многообещающими. В областях, обработанных фокусированным ультразвуком, наблюдалось более значительное снижение уровня Aβ по сравнению с необработанными областями у тех же людей. Участники также проходили различные когнитивные тесты и оценку безопасности на протяжении всего процесса. Примечательно, что комбинация фокусированного ультразвука и адуканумаба показала значительно большее снижение уровня Aβ, чем это наблюдалось в предыдущих исследованиях с использованием одного из методов.

В ходе исследования пристальное внимание было уделено безопасности комбинированного лечения. Большинство побочных эффектов были легкими, наиболее распространенными были головные боли. Серьезных неврологических или когнитивных побочных явлений отмечено не было.

Этот подход является значительным шагом в исследовании болезни Альцгеймера, предоставляя новый метод, позволяющий потенциально замедлить или остановить прогрессирование заболевания. Он предполагает, что усиление доставки лекарств непосредственно к пораженным участкам мозга может быть более эффективным, чем традиционные методы. Однако это первоначальное исследование с небольшим числом участников, и для подтверждения полученных результатов и полного понимания эффективности и безопасности лечения необходимы более масштабные и длительные испытания.

Данное исследование дает надежду на совершенствование стратегий лечения болезни Альцгеймера. Эффективно воздействуя на вредные вещества в мозге, такие как Aβ, и уменьшая их количество в нужных местах, можно смягчить симптомы или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. По мере того как научное сообщество будет развивать эти открытия, есть надежда, что будущее лечения болезни Альцгеймера будет выглядеть все более радужным.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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