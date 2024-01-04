До 60 калорий за каждую 1 тыс. шагов: ученые рассказали, как худеть при ходьбе

По словам врачей, ходьба может стать не просто эффективным инструментом потери веса, работающим на фоне, но и значительно укрепить наше здоровье.

Когда речь заходит о потере жира, ходьба может оказаться тем самым невоспетым героем, которого мы не замечаем, но который присутствует в нашей жизни ежедневно и помогает нам в достижении наших целей.. Она доступна, легка и, по мнению многих фитнес-экспертов, невероятно эффективна, если все делать правильно, пишет BOXROX.

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Кинезиолог Джереми Этье рассказал сколько шагов вы должны делать каждый день, чтобы сбросить лишние килограммы. Часто предлагается магическое число — 10 000 шагов. Но оно не является универсальным. Здесь играют роль такие факторы, как ваш текущий вес, диета и уровень физической подготовки. Для среднего человека весом около 81,5 кг неспешная прогулка может сжечь до 60 калорий на 1 000 шагов. Это означает, что, просто увеличив количество ежедневных шагов с 6 000 до 8 000, вы сможете ежемесячно терять по пол килограмма жира. А если довести этот показатель до 10 000 шагов, это число возрастет до около 0,9 кг в месяц, потерянных только благодаря ходьбе.

Ходьба — это низкоинтенсивная стабильная тренировка, мягкая альтернатива высокоинтенсивным тренировкам, таким как бег. Хотя вы можете не чувствовать, что работаете напряженно, вы все равно сжигаете калории, и, что более важно, в первую очередь сжигаете жир. Это надежный способ контролировать свой вес и улучшить общее состояние здоровья.

Однако дело не только в шагах. Тип потребляемых вами калорий, ваш общий рацион и сочетание ходьбы с силовыми тренировками и правильным питанием — вот ключевые компоненты эффективной потери веса. Рассматривайте ходьбу как дополнение к более широкой стратегии, включающей сбалансированную диету и другие виды физических упражнений.

Помимо снижения веса, ходьба дает множество других преимуществ для здоровья. Она повышает настроение, помогает сердечно-сосудистой системе, улучшает плотность костей и многое другое. Так что даже если потеря веса не является вашей главной целью, ежедневные прогулки могут значительно улучшить ваше общее самочувствие.

Однако помните, что цели ходьбы и физических упражнений должны соответствовать вашим особенностям, и при необходимости проконсультируйтесь с медицинским работником, чтобы получить рекомендации в соответствии с уровнем вашего здоровья и физической подготовки. Неважно, начнете ли вы с 8 000 шагов и будете двигаться вверх, или даже нацелитесь на 20 000 шагов для более агрессивной потери жира, ходьба — это простой, но эффективный инструмент, который доступен практически каждому.

Ранее Фокус писал о том, почему же так тяжело ходить по песку. С одной стороны, ходьба или бег по песку требует больше энергии, но с другой стороны таким образом можно помочь своему организму восстановиться после травм.

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