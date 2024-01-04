Снизить калории без ущерба удовольствию: диетологи поделились стратегиями легкого питания

В мире полном вредной, но очень вкусной пищи, порой бывает трудно устоять и не поддаться ее соблазну. Диетологи разработали простую и эффективную стратегию питания, не жертвующую вкусом еды.

В последние годы наблюдается заметный сдвиг в сторону более здорового образа жизни и питания. Побаловав себя в праздничные дни, многие ищут способы вернуться к более легкому и здоровому образу жизни. Именно здесь на помощь приходит опыт многих диетологов, которые предлагают простые стратегии, не требующие радикальных и непосильных изменений, пишет StarTribune.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Основной совет заключается в увеличении потребления растительной пищи. Концепция волюметрики, разработанная Барбарой Дж. Роллс, пропагандирует потребление продуктов с высоким содержанием воды, таких как фрукты и овощи. Эти продукты обеспечивают сытость без большого количества калорий. Это научно обоснованный подход, который помогает насытиться, не чувствуя себя обделенным, говорит Тоби Смитсон, опытный диетолог. Овощи, универсальные по своей природе, могут быть включены в любой прием пищи благодаря своей низкокалорийности и высокой питательности.

Еще один столп здорового питания — включение в рацион большего количества растительных белков, особенно бобовых. Фасоль, например, богата белком и клетчаткой, которые помогают пищеварению и обеспечивают чувство сытости. Их можно использовать в самых разных блюдах — от супов до салатов, говорит Смитсон.

Часто упускаемый из виду аспект диеты — потребление жидких калорий. Диетологи советуют следить за тем, что вы пьете, поскольку такие напитки, как сладкая газировка и алкоголь, могут значительно увеличить дневную норму калорий. Такой подход, как замена тонизирующей воды на содовую в коктейлях или выбор напитков с меньшим содержанием остаточного сахара, например, игристых вин, может заметно изменить ситуацию к лучшему.

По сути, переход на более легкое и здоровое питание не обязательно должен быть мрачным или скучным делом. Речь идет о более разумном и осознанном выборе продуктов питания, увеличении потребления растительной пищи и внимательном отношении к жидким калориям. Такой подход не только полезен для коррекции курса после праздников, но и может быть принят в качестве долгосрочного выбора в пользу здорового образа жизни. Речь идет о правильном питании для организма без ущерба для вкуса и удовольствия.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.