Медленно травим питомцев. Всего одна привычка людей повышает риск заболевания раком у собак

Исследователи обнаружили, что животные, живущие в домах курильщиков, в шесть раз чаще заболевают раком.

Если вы курильщик и давно задумываетесь над тем, чтобы бросить курить, ученые нашли еще одну вескую причину сделать это. Новое исследование показывает, что курильщики буквально убивают своих питомцев пассивным курением — у таки собак в шесть раз чаще развивается рак, пишет Daily Mail.

Столь тревожные выводы были сделаны учеными из Университета Пердью во время нового исследования. Теперь команда считает, если владельцы домашних животных смогут отказаться от вредной привычки, это поможет снизить воздействие дыма на животных, что в перспективе поможет снизить риски для их здоровья.

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По словам ведущего автора исследования, профессора Деборы Кнапп, они с командой надеются, что полученные ими результаты заставят курильщиков еще раз задуматься над тем, чтобы отказаться от вредной привычки.

Предыдущие исследования ученых уже показали, что курение вызывает у людей минимум 15 различных типов рака. В то же время риски пассивного курения на животных все еще остаются мало изученными. В своей новой работе команда решила это исправить и сосредоточилась на выяснении того, увеличивает ли сигаретный дым риск развития рака у собак.

В исследовании приняли участие 120 шотландских терьеров — это порода собак в 20 раз чаще заболевает раком мочевого пузыря, чем другие породы. По словам Снапп, им известно, что генетика этих животных значительно увеличивает их уязвимость к развитию рака.

В ходе исследования ученые наблюдали за животными в течение трех лет. Все это время они контролировали их здоровье, окружающую среду, еду, активность и местоположение. В конце концов анализ результатов показал, что животные, подвергающиеся пассивному курению, в 6 чаще заболевают раком мочевого пузыря, чем те, кто не подвергаются воздействию сигаретного дыма.

Команда обнаружила, что во время пассивного курения организм питомца поглощает химические вещества и выводит их через мочу, что может привести к раку мочевых путей. Причем дело не только в дыхании, ученые обнаружили, что собаки также могут впитывать химикаты, облизывая пропитанную сигаретным дымом одежду.

В то же время Кнапп подчеркивает, что результаты их исследования не являются "черно-белыми". Ученые обнаружили, что, как и люди, не все собаки, подвергающиеся пассивному курению, заболели раком. В то время как некоторые, не подвергающиеся воздействию сигаретного дыма, все равно заболели. Тем не менее ученые надеются, что данные результаты станут отличной мотивацией для тех, кто хочет бросить курить.

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