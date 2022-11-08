Скрытая угроза. Следы курения годами могут оставаться на поверхностях и вызывать кожные заболевания

Исследования показывают, что вред, нанесенный коже, вполне может привести к проблемам со здоровьем в будущем.

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О риске курения и пассивного курения известно давно и много. Однако все еще не ясно, какую опасность несут сожженные частицы табака, которые оседают на поверхности — так называемое третье курение, или курение из третьих рук, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как дым из третьих рук воздействую на человека. Во-первых, стало известно, что эти частицы способны оставаться на одежде и поверхностях месяцами, а то и годами. Во-вторых, они активируют маркеры, связанные с ранней стадией активации контактного дерматита, псориаза и ряда других кожных заболеваний.

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В новом исследовании приняли участие 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Каждого из них попросили носить одежду, подверженную воздействию табачного дыма, в течение трех часов. Испытуемым также необходимо было провести по 15 минут на беговой дорожке каждый час.

После исследователи изучили образцы крови и мочи испытуемых. Они обнаружили, что биомаркеры, указывающие на окислительное повреждение ДНК, были повышены. Кроме того, ученые обнаружили также изменения уровня белков крови. Исследователи обнаружили, что изменения сохранялись в течение почти суток после воздействия.

Любопытно, что ученые провели дополнительный тест, когда участники были одеты в чистую одежду — никаких изменений не наблюдалось.

По словам автора исследования, клеточного биолога из Калифорнийского университета в Риверсайде, несмотря на то, что ни у одного участника исследования не наблюдалось изменений в коже или состоянии здоровья, результаты исследования показывают, что существует риск развития кожных заболеваний в дальнейшем.

Исследователи отмечают, что в дальнейшем потребуется больше исследований, чтобы понять, как дым из третьих рук отражается на здоровье человека.

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