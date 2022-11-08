Прихована загроза. Сліди куріння роками можуть залишатися на поверхнях та спричиняти шкірні захворювання

Дослідження показують, що шкода, завдана шкірі, цілком може призвести до проблем зі здоров'ям у майбутньому.

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Про ризик куріння та пасивного куріння відомо давно і багато. Проте все ще не ясно, яку небезпеку несуть спалені частинки тютюну, які осідають на поверхні — так зване третє куріння, або куріння з третіх рук, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як дим із третіх рук впливає на людину. По-перше, стало відомо, що ці частинки здатні залишатися на одязі та поверхнях місяцями, а то й роками. По-друге, вони активують маркери, пов'язані з ранньою стадією активації контактного дерматиту, псоріазу та інших шкірних захворювань.

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У новому дослідженні взяли участь 10 осіб віком від 22 до 45 років. Кожного з них попросили носити одяг, схильний до впливу тютюнового диму, протягом трьох годин. Випробуваним також необхідно було провести по 15 хвилин на біговій доріжці щогодини.

Після цього дослідники вивчили зразки крові та сечі піддослідних. Вони виявили, що біомаркери, що вказують на окисне ушкодження ДНК, підвищені. Крім того, вчені виявили зміни рівня білків крові. Дослідники виявили, що зміни зберігалися протягом майже доби після дії.

Цікаво, що вчені провели додатковий тест, коли учасники були одягнені в чистий одяг, жодних змін не спостерігалося.

За словами автора дослідження, клітинного біолога з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, попри те, що в жодного учасника дослідження не спостерігалося змін у шкірі чи стані здоров'я, результати дослідження показують, що існує ризик розвитку шкірних захворювань надалі.

Дослідники зазначають, що надалі буде потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як дим із третіх рук відбивається на здоров'ї людини.

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