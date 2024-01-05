Эволюция в действии. Морские улитки отказались от яиц в пользу живорождения (фото)

Исследователи полагают, такое поведение улиток является еще одним доказательством того, что эволюционные скачки у животных происходят постепенно.

В случае с улитками именно яйцо появилось первым. Фактически откладка яиц была основным занятием моллюсков в течение миллионов лет, однако в какой-то момент они отказались от этого в пользу живорождения, пишет IFLScience.

С эволюционной точки зрения этот переход произошел в мгновение ока — всего за последние 100 000 лет. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы воспроизвести процесс эволюции. Авторы исследования обнаружили, что переходу предшествовали около 50 генетических изменений. В результате у ученых появилась уникальная возможность изучить генетическую архитектуру эволюционных изменений — теперь ученые считают, что секрет не в одном огромном скачке, а в накоплении множества постепенных изменений.

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Фактически единственное, что отличает Littorina saxatilis от других яйцекладущих сородичей — живорождение. Чтобы узнать больше о том, что отличает этих моллюсков на генетическом уровне от других улиток, ученые из Института науки и технологий Австрии (ISTA) сосредоточились на изучении генеалогического древа Littorina saxatilis и их родственников.

Обе это Littorina saxatilis, но более крупная улитка — это один экотип, а маленькая — второй экотип Фото: Sophie Webster

Изучив последовательности генома моллюсков, ученые пришли к выводу, что их способность к живорождению связана с полусотней генетических изменений, разбросанных по геному улитки. По словам соавтора исследования, профессора Роджера Батлин из Школы биологических наук Университета Шеффилда, они с коллегами обнаружили, что переход к живорождению длился около 100 000 лет по мере накопления ряда мутаций.

В то же время ученые признают, что им до сих пор неизвестно, какие именно мутации сыграли решающую роль в эволюции улиток. По словам Батлин, все 50 мутаций присутствуют у всех живородящих улиток. В результате ученые полагают, что они все сыграли важную роль, однако некоторые из них, вероятно отвечают за другие процессы, связанные с живорождением. Например, какая-то мутация позволила улиткам размножаться круглый год, а не только в один сезон.

Команда также не может объяснить причину этого перехода от яйцекладки к живорождению, но предполагают, что это связано с некой выгодой. Вероятно, живорождение делает детенышей менее восприимчивыми к высыханию, раздавливанию и поеданию хищников.

Широкий диапазон типов раковин и сред обитания улиток Littorina Фото: Fredrik Pleijel

В то же время инвестиции в потомство, как считают ученые, потребовали изменений в анатомии, физиологии и иммунной системе улиток. Многие из выявленных учеными геномных регионов, вероятно, участвуют в реагировании на такого рода проблемы

По мнению команды Университета Шеффилда, сегодня у них появился уникальный шанс изучить, как именно происходят столь масштабные изменения в эволюции. В результате ученые смогли подтвердить, что эволюция на самом деле вовсе не требует гигантского генетического скачка для создания новых функций. В действительности эти изменения происходят постепенно.

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