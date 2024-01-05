От одной рюмки до алкоголизма: когда стоит начинать беспокоиться и как с этим бороться

Алкоголизм является проблемой миллионов людей, от которой косвенно страдает еще большее количество, поэтому важным является определять переломный момент его развития и знать все возможные способы борьбы с ним.

Алкоголь является привычной категорией напитков для многих культур, однако его влияние на здоровье и повседневную жизнь часто понимается неправильно, считают эксперты. Диетические рекомендации предлагают рамки для рассмотрения потребления алкоголя, направленные на снижение долгосрочных рисков для здоровья, таких как рак, диабет и заболевания печени. Эти рекомендации устанавливают максимальную суточную норму потребления алкоголя, различая мужчин и женщин в связи с биологическими различиями в метаболизме алкоголя, пишет The Denver Post.

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Для женщин рекомендуется не более одного стандартного напитка в день, а для мужчин — не более двух. Стандартный напиток зависит от типа алкоголя: 0,35 литра 5%-ного пива, 0,23-0,29 литра крепкого зельца, 0,14 литра вина и меньшее количество для более крепких напитков, таких как ликер или коньяк. Это не средняя норма, которую нужно соблюдать еженедельно, а ежедневный максимум, подчеркивающий умеренность и сохранение здоровья.

Определить, играет ли алкоголь нездоровую роль в вашей жизни, можно не подсчитывая количество выпитого, а наблюдая за его влиянием на повседневное функционирование. Если алкоголь приводит к травмам, беспокойству со стороны близких или пренебрежению обязанностями, это может свидетельствовать о расстройстве, связанном с употреблением алкоголя. Это расстройство варьируется от легкой до тяжелой степени и включает такие симптомы, как неспособность контролировать выпивку, жертвование продуктивной деятельностью в угоду выпивке и употребление алкоголя, несмотря на проблемы со здоровьем.

По оценкам государственных структур, в 2021 году в одном лишь штате Колорадо около 12% людей в возрасте 12 лет и старше страдали расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Повсеместное распространение проблем, связанных с употреблением алкоголя, свидетельствует о необходимости повышения осведомленности населения и предоставления ресурсов на это здравоохранительными системами.

Если вы обеспокоены своим пристрастием к спиртному, существует множество вариантов — от консультаций и медикаментозного лечения до интенсивных стационарных программ. Ресурсы стали доступнее, чем когда-либо, включая национальные и государственные справочники для поиска специализированной помощи. Выздоровление не просто возможно, а почти гарантированно, причем многие люди добиваются успеха уже после нескольких попыток. Различные структуры поддержки играют важнейшую роль в содействии выздоровлению.

Понимание рисков и распознавание признаков алкогольного расстройства — это первые шаги на пути к выздоровлению. Умеренное потребление алкоголя для предотвращения долгосрочных проблем со здоровьем или обращение за лечением для решения текущих проблем — все эти ресурсы и системы поддержки доступны всем. Выздоровление — это путь, часто не простой, но при упорстве и правильной помощи более здоровые отношения с алкоголем или полный отказ от него вполне достижимы.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с организмом, если вовсе отказаться от употребления алкоголя. Некоторые люди решают полностью отказаться от употребления любого алкоголя. Но у этого есть свои последствия.

Также Фокус писал о том, что пить и не пьянеть попросту невозможно. Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже, чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.