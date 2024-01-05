На ягнятах сработало: ученые планируют приступить к испытаниям искусственной "матки" на людях (фото)
Исследователи провели более 300 успешных тестов на животных и теперь заявили о готовности приступить к испытаниям на людях.
Команда Детской больницы Филадельфии успешно протестировала искусственную "матку" на недоношенных ягнятах и обнаружила, что животные "открывали глаза, становились более активными, а также совершали нормальные глотательные движения и эффективно дышали", находясь в специальном мешке, напоминающем матку самки, пишет Daily Mail.
После успешных испытаний на животных ученые завили, что планируют приступить к испытаниям на людях уже в этом году, если испытание будет одобрено. Предполагается, что искусственная матка поможет около 15 миллионам недоношенных детей, ежегодно рождающихся в мире.
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Основной причиной гибели половины недоношенных детей является то, что их легкие еще недостаточно развиты, а потому им трудно перейти от дыхания околоплодными водами к дыханию воздухом. В ходе исследования на животных ученые провели 300 успешных тестов, а результаты были весьма впечатляющими:
- наблюдалось нормальное развитие мозга;
- стабильное питание.
Авторы исследования отмечают, что их специалисты уже встретились с представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы обсудить детали и последующие шаги испытаний на людях. Предполагается, что решение будет объявлено не позднее этого года.
Отметим, что дети обычно рождаются на сроке от 37 до 40 недель беременности, однако недоношенными считаются малыши, появившиеся на свет на 28 неделе и раньше. Медики признают, что большинство проблем недоношенных детей связаны с незрелостью легких, а потому искусственная матка, копирующая привычную для них среду, в действительности может помочь сохранить жизнь миллионам недоношенных детей.
Известно, что искусственная матка работает двумя способами:
- во-первых, пуповина плода подсоединяется к оксигенатору, обеспечивающему циркуляцию крови;
- во-вторых, малыша помещают в мешочек с жидкостью, имитирующий матку, он позволяет детенышу дышать и глотать околоплодные воды, как это происходит во время беременности.
Эмили Партридж и ее команда в больнице использовали ягнят. Детеныши были рождены на 106-113 дне беременности, что соответствует человеческому сроку от 23 до 24 недель. Типичный период беременности ягненка составляет 152 дня. Исследователи рассказали, что к концу пребывания подопытных животных в искусственной матке у них был стабильный пищевой статус, хотя ягнята не питались овцами. Печеночные пробы были положительными, а рост мозга был нормальным.
Команда также отмечает, что первоначальные эксперименты на недоношенных животных позволили сохранить им жизнь, а также показали, что у ягнят развиваются здоровые легкие, мозг и другие органы. Вероятно, именно такие результаты и побудили FDA рассмотреть вероятность старта исследований на людях.
Соавтор исследования Алан Флейк также отмечает, что искусственная матка вовсе не призвана заменить беременность, однако она может позволить малышам продолжить развитие в привычной среде, даже если они были рождены преждевременно.
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