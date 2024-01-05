Адрес Земли: в каком спиральном рукаве Млечного Пути и как далеко от центра мы живем (фото)

Солнечная система расположена между двумя основными рукавами нашей галактики.

Наша галактика под названием Млечный Путь – это огромное скопление звезд и других астрономических объектов, которую на самом деле мы не можем увидеть полностью. Потому что мы находимся внутри этой галактики, а потому о внешнем виде Млечного Пути ученые судят по другим подобным объектам. Тем не менее астрономы знают достаточно много о структуре нашей галактики, чтобы точно сказать, в каком регионе находится Земля и вся Солнечная система, пишет EarthSky.

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Наша галактика является спиральной галактикой с перемычкой, из центра которой выходят два главных спиральных рукава. Если представить Млечный Путь в виде диска, то Солнце и вся Солнечная система находятся примерно на полпути от центра галактики к ее видимому краю. Земля вместе с Солнечной системой расположены между спиральным рукавом Персея и спиральным рукавом Центавра. Но если точнее, то мы находимся на краю относительно небольшого спирального рукава под названием рукав Ориона.

Считается, что наше местоположение в галактике имеет большое значение, поскольку оказывается, что, как и вокруг звезд, в галактиках есть свои зоны обитаемости. То есть места, где с большей вероятностью существует жизнь.

Модель внешнего вида Млечного Пути. Желтой точкой указано положение Солнца Фото: Wikipedia

Примерно вокруг 95% звезд в нашей галактике не могут существовать обитаемые планеты. Дело в том, что многие из этих звезд вращаются вокруг центра галактики по орбитам, которые ведут их через смертоносные спиральные рукава.

Любая звездная система, проходящая через такие регионы, подвергается смертельному излучению огромного количества звезд в этих рукавах. Наша Солнечная система вращается достаточно далеко от центра галактики, и находится в относительно тихом и спокойном пространстве между спиральными рукавами.

На этом снимке космического телескопа Хаббл показана галактика UGC 12158. Это спиральная галактика с перемычкой, которая, по мнению ученых, очень похожа на Млечный Путь Фото: NASA

Ученые до сих пор продолжают изучение Млечного Пути, потому как еще многого мы не знаем о нашей галактике. Считается, что Млечный Путь имеет диаметр 100 тысяч световых лет и в нем находится от 100 до 400 млрд звезд. Раньше считалось, что у нашей галактики 4 главных спиральных рукава, но теперь астрономы говорят, что их только два. Остальные спиральные рукава, а их много, в Млечном Пути являются второстепенными и имеют разные размеры.

Солнце, Земля и остальные планеты Солнечной системы находятся на краю такого второстепенного рукава под названием рукав Ориона. Считается, что мы находимся на расстоянии 26 тысяч световых лет от центра Млечного Пути.

Модель Млечного Пути. Считается, что Млечный Путь имеет диаметр 100 тысяч световых лет и в нем находится от 100 до 400 млрд звезд. Раньше считалось, что у нашей галактики 4 главных спиральных рукава, но теперь астрономы говорят, что их только два. Остальные спиральные рукава, а их много, в Млечном Пути являются второстепенными и имеют разные размеры Фото: NASA/JPL

Что касается рукава Ориона, что астрономы говорят, что его толщина составляет примерно 3500 световых лет, а длина – более 20 000 световых лет. Хотя ранее считалось, что длина этого рукава не больше 10 тысяч световых лет.

Рукав Ориона получил свое название от созвездия Ориона, которое является одним из самых ярких созвездий зимой в северном полушарии и летом в южном полушарии Земли. Некоторые из самых ярких звезд и наиболее известные небесные объекты этого созвездия, такие как звезда Бетельгейзе, звезды пояса Ориона и Туманность Ориона, являются соседями Солнца.

Причина, по которой мы видим так много ярких объектов в созвездии Ориона, заключается в том, что, когда мы смотрим на него, мы смотрим на наш собственный локальный спиральный рукав.

Как уже писал Фокус, в центре Млечного Пути ожидается катастрофа, ведь туда летит огромный космический объект. По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в негостеприимном центре нашей галактики.