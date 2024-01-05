Ожидается катастрофа в центре Млечного Пути: туда летит огромный космический объект (фото)
По словам ученых, этот объект обречен на исчезновение в негостеприимном центре нашей галактики.
Еще 4 года назад астрономы обнаружили самое близкое к центру Млечного Пути шаровое звездное скопление, названное VVV CL002. Теперь же астрономы выяснили, что VVV CL002 на огромной скорости несется к центру Млечного Пути и его ожидает незавидная судьба. Результаты исследования приняты к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Universe Tоday.
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Шаровые звездные скопления (ШЗС) представляют собой сферические группы звезд, которых вместе удерживает гравитация. В самых больших из них могут находиться миллионы звезд. Но большинство ШЗС находятся в гало галактики, на ее окраинах. Но есть и те, которые обнаружены ближе к центру Млечного Пути. Среди них шаровое звездное скопление VVV CL002, которое находится на расстоянии 1300 световых лет от центра и как показало новое наблюдение приближается к сердцу Млечного Пути со скоростью 400 км/с.
Хотя ШЗС существуют очень долго в таких регионах как галактический центр их жизнь находится под угрозой. Местные условия могут разрушить гравитационные связи между звездами и скопление просто исчезнет. Ученые считают, что мощные приливные силы доминируют в центре Млечного Пути и шаровые звездные скопления в этом регионе рассеиваются и их звезды становятся частью и так переполненного звездами региона галактики.
По словам авторов исследования, VVV CL002 не могло образоваться где-то рядом с тем местом, где оно находится сейчас. Шаровые звездные скопления живут миллиарды лет и VVV CL002 не смогло бы там выжить все это время.
Чтобы понять, где могло образоваться данное шаровое звездное скопление, ученые решили обратиться к такому понятию, как металличность звезд. Этим термином описывается количество химических элементов, которые тяжелее водорода и гелия. У старых звезд обычно низкая металличность. И оказалось, что в скоплении VVV CL002 находятся как раз такие звезды. Таким образом ученые подтвердили, что VVV CL002 является старым шаровым звездным скоплением.
Как показали измерения металличности звезд это скопление скорее всего образовалось на расстоянии от 10 до 20 тысяч световых лет от центра нашей галактики, а затем переместилось ближе к этому региону.
Авторы исследования говорят, что ШЗС движется прямо к центру галактики, и ничто не может его остановить. А центр галактики – это очень негостеприимное место. Среди других опасностей здесь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, которая влияет своей гравитацией на все окружающие объекты. Ученые считают, что VVV CL002 в ближайшем будущем ждет неминуемая смерть. Это скопление будет кружить вокруг центра галактики еще некоторое время и в не столько отдаленном будущем будет уничтожено.
Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл заметил нечто странное в кольцах Сатурна. Чем ближе Сатурн к равноденствию, тем больше становится в его кольцах странных темных образований, получивших название "спицы".
Также Фокус писал о том, что из себя представляет центр черной дыры. Теоретически в центре черной дыры находится сингулярность, то есть точка, в которой современные научные теории терпят крах.