Неожиданное открытие. Неизвестная сила влияла на эволюцию галактик в ранней Вселенной

Ученые обнаружили, что через несколько миллиардов лет после Большого взрыва во Вселенной появилось слишком много галактик похожих на Млечный Путь.

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Если бы можно было улететь за пределы Млечного Пути и посмотреть на нашу галактику со стороны, то это было бы великолепное зрелище. Мы бы увидели светящиеся спиральные рукава, простирающиеся от центрального ядра, с пылью и туманностями, разбросанными по их краям. Часто, когда любители астрономии представляют себе галактики, то думают, что они похожи на наш Млечный Путь. Но спиральные галактики, как наша, составляют всего примерно 60% галактик, которые мы видим. Дело в том, что спиральные галактики образуются только тогда, когда меньшие галактики сталкиваются друг с другом и в течение сотен миллионов лет сливаются. По крайней мере, так считалось, но новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, показывает, что это не так, пишет Universe Today.

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Стандартная модель эволюции галактик показывает, что они развиваются с течением времени. Галактики сформировались из огромных облаков первичного водорода и гелия и поэтому, вероятно, в самом начале истории космоса имели довольно аморфную структуру. Учитывая плотность ранней Вселенной, столкновения и слияния между галактиками были обычным явлением. Это заставляло галактики вращаться и создавать их диски и спиральные рукава. Для этого процесса нужно очень много времени, а потому ученые считали, что спиральные галактики являются распространенным явлением в локальной Вселенной, но их рекл можно встретить в ранней Вселенной.

Важно

Огромная галактика из ранней Вселенной оказалась совсем другим объектом: что обнаружили ученые

Авторы нового исследования использовали данные наблюдений за космосом, которые проводил телескоп Уэбб. Ученые идентифицировали 873 галактики, имеющие массу, которая в 10 млрд раз больше массы Солнца. Эти галактики имели красное смещение от z = 0,5 до z = 4. Возраст галактик с этим красным смещением составляет от 5 до 12 миллиардов лет, поэтому они охватывают диапазон от ранних галактик до современных.

Млечный Путь Фото: NASA/JPL

Из этих галактик ученые классифицировали 108 объектов как спиральные галактики. Когда астрономы упорядочили их по красному смещению, они обнаружили, что, хотя доля спиральных галактик уменьшалась по мере продвижения в прошлое, доля таких объектов с красным смещением выше z = 3 была намного выше, чем ожидалось.

Также астрономы обнаружили, что примерно 20% галактик с красным смещением z = 3 являются спиральными галактиками. Эти очень ранние галактики должны были стать спиральными менее чем через два миллиарда лет после Большого взрыва, а это значит, что причиной их появления не могли стать только столкновения и слияния галактик, ведь для этого было слишком мало времени.

Спиральная галактика NGC 1376 Фото: NASA

Другими словами, многие галактики превратились в дискообразные спиральные галактики довольно рано в истории Вселенной. Таким образом, хотя столкновения и слияния действительно играют роль в формировании спиральных галактик, вероятно, здесь задействованы и другие неизвестные факторы. Пока что ученые не знают, что это за факторы.

Авторы исследования с помощью космического телескопа Уэбб надеются в ближайшем будущем определить, как развивались эти ранние галактики и почему спиральные галактики существуют так долго.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что на краю Солнечной системы скрывается еще один Марс. Это каменистый мир, который является планетой-бродягой, и его захватила гравитация Солнца. Но находится этот мир очень далеко от нас.