Несподіване відкриття. Невідома сила впливала на еволюцію галактик у ранньому Всесвіті

Учені виявили, що через кілька мільярдів років після Великого вибуху у Всесвіті з'явилося занадто багато галактик, схожих на Чумацький Шлях.

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Якби можна було полетіти за межі Чумацького Шляху та подивитися на нашу галактику з боку, то це було б чудове видовище. Ми б побачили спіральні рукави, що світяться й тягнуться від центрального ядра, із пилом і туманностями, розкиданими по їхніх краях. Часто, коли любителі астрономії уявляють собі галактики, то думають, що вони схожі на наш Чумацький Шлях. Але спіральні галактики, як наша, становлять лише приблизно 60% галактик, які ми бачимо. Річ у тім, що спіральні галактики утворюються тільки тоді, коли менші галактики стикаються одна з одною та протягом сотень мільйонів років зливаються. Принаймні так вважалося, але нове дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що це не так, пише Universe Today.

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Стандартна модель еволюції галактик показує, що вони розвиваються з плином часу. Галактики сформувалися з величезних хмар первинного водню та гелію і тому, ймовірно, на самому початку історії космосу мали досить аморфну структуру. Із огляду на щільність раннього Всесвіту, зіткнення та злиття між галактиками були звичайним явищем. Це змушувало галактики обертатися та створювати їхні диски й спіральні рукави. Для цього процесу потрібно дуже багато часу, а тому вчені вважали, що спіральні галактики — це поширене явище в локальному Всесвіті, але їх нечасто можна зустріти в ранньому Всесвіті.

Важливо

Величезна галактика з раннього Всесвіту виявилася зовсім іншим об'єктом: що виявили вчені

Автори нового дослідження використовували дані спостережень за космосом, які проводив телескоп Вебб. Науковці ідентифікували 873 галактики, що мають масу, яка в 10 млрд разів більша за масу Сонця. Ці галактики мали червоне зміщення від z = 0,5 до z = 4. Вік галактик із цим червоним зміщенням становить від 5 до 12 мільярдів років, тож вони охоплюють діапазон від ранніх галактик до сучасних.

Чумацький Шлях Фото: Titan

З цих галактик вчені класифікували 108 об'єктів як спіральні галактики. Коли астрономи впорядкували їх за червоним зміщенням, вони виявили, що, хоча частка спіральних галактик зменшувалася в міру просування в минуле, частка таких об'єктів із червоним зсувом вище z = 3 була набагато вищою, ніж очікувалося.

Також астрономи виявили, що приблизно 20% галактик із червоним зміщенням z = 3 є спіральними галактиками. Ці дуже ранні галактики мали стати спіральними менш ніж за два мільярди років після Великого вибуху, а це означає, що причиною їхньої появи не могли стати лише зіткнення та злиття галактик, адже для цього було занадто мало часу.

Спіральна галактика NGC 1376 Фото: NASA

Іншими словами, багато галактик перетворилися на дископодібні спіральні галактики досить рано в історії Всесвіту. Таким чином, хоча зіткнення і злиття дійсно відіграють роль у формуванні спіральних галактик, імовірно, тут задіяні й інші невідомі чинники. Поки що вчені не знають, що це за фактори.

Автори дослідження за допомогою космічного телескопа Вебб сподіваються в найближчому майбутньому визначити, як розвивалися ці ранні галактики і чому спіральні галактики існують так довго.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що на краю Сонячної системи ховається ще один Марс. Це кам'янистий світ, який є планетою-бродягою, і його захопила гравітація Сонця. Але розташований цей світ дуже далеко від нас.