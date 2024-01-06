Подремать ценой здоровья: лишнее время сна пагубно влияет на наш организм

В недавнем опросе выяснилось, что 57% людей являются любителями вздремнуть даже после звонка будильника, но эксперты считают, что это пагубно и не очевидно сказывается на нашем здоровье.

В ходе недавнего исследования привычек, связанных со сном, эксперты рассказали о распространенной практике "подремать". После опроса 3 000 человек выяснилось, что большинство из нас виновны в том, что пытаются украсть несколько лишних минут сна по утрам. Однако эта привычка может принести больше вреда, чем пользы, пишет Happy Beds.

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В первую очередь речь идет о нарушении естественных циклов сна, известных как циркадные ритмы. Наш организм устроен так, чтобы просыпаться с появлением света, но в отсутствие утреннего солнца, особенно в зимние месяцы, очень соблазнительно "подремать" и продолжить свой безмятежный отдых. Однако каждое подобное действие может погрузить нас в глубокий сон, в результате чего мы будем чувствовать себя вялыми и дезориентированными, когда наконец-то встанем. Это состояние, известное как инерция сна, наряду с хронической усталостью и нарушением режима сна, представляет собой настоящую проблему для нашей повседневной деятельности и общего самочувствия.

Интересно, что 57% респондентов ежедневно предпочитают подремать перед пробуждением, причем значительная часть из них делает это по нескольку раз каждое утро. Эта привычка связана с постоянным чувством усталости, которое контрастирует с бодрым состоянием, часто испытываемым теми, кто просыпается естественным образом с наступлением светлого времени суток.

В ответ на эти выводы эксперты по сну предложили практические стратегии борьбы с привычкой просыпаться. Среди них — установка одного будильника с мягким звуком, размещение его в другом конце комнаты, чтобы заставить человека двигаться, и немедленное включение света, чтобы дать мозгу сигнал о том, что пора просыпаться. Подчеркивая важность соблюдения реалистичного времени пробуждения, эксперты также советуют поэкспериментировать с режимом без дремоты, чтобы понять его преимущества.

Это опрос, касающийся наших утренних привычек не только проливает свет на подводные камни заманчивости подремать по утрам, но и предлагает путь к улучшению сна и бодрости. Полученные данные опроса и последующие советы служат своевременным напоминанием о важности поддержания здорового режима сна, особенно в послепраздничный период и по мере того, как мы вступаем в более темные месяцы года.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.