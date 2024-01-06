Впервые с 16 века: давно вымерший вид орланов появился в Уэльсе (фото)

Древний родственник беркута, которого не видели уже несколько столетий, вновь парит в небе над местными пастбищами Великобритании. Эта уникальная птица, похоже, избежала судьбы, постигшей многие вымершие виды.

Редкий орлан-белохвост, которого не видели в Уэльсе уже несколько веков, недавно появился на ферме недалеко от Лланувхлина, Гвинед. Эта величественная птица, известная также как морской орел, имеет рост около 90 см и может похвастаться менее свирепым поведением по сравнению со своим двоюродным братом, беркутом. Они практикуют разнообразную диету, включающей рыбу, морских птиц и падаль, являясь уникальным существом, ускользнувшим от цепкий лап беспощадного вымирания, пишет BBC.

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Много веков назад эти орлы были обычным явлением, но с XVI века они пропали из неба. Их возвращение — загадка, тем более что этот конкретный орел, идентифицированный как молодая птица предыдущего года, не принадлежит к известным попыткам реинтродукции на острове Уайт. Предполагается, что это может быть бродячая особь из другого региона, возможно, связанная с тем, что за три недели до этого ее видели в Норфолке.

Это событие — не просто местная диковинка; это момент величия природы Фото: Rhodri Jones

Повторное появление орлана-белохвоста — это маяк надежды для любителей биоразнообразия и знак устойчивости и непредсказуемости дикой природы. Оно иллюстрирует постоянные изменения в популяциях и распределении диких животных, вызывая волнение в связи с их возможным вымиранием, мотивируя появление потенциальных проектов по восстановлению природы и реинтродукции диких особей. Однако, несмотря на то, что вид этой царственной птицы вызывает у многих восторг, местные фермеры настроены осторожно, опасаясь потенциального риска для домашнего скота в такие ответственные периоды, как сезон ягнения.

Это событие — не просто местная диковинка; это момент величия природы, символизирующий динамичный танец между дикими животными, людьми и меняющейся окружающей средой. Он заставляет задуматься о сохранении, сосуществовании и будущем этих великолепных птиц. Восхищаясь возвращением столь величественного существа, мы вспоминаем о хрупком балансе наших экосистем и общей ответственности за защиту и понимание нашего природного мира.

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