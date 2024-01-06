Не сыпь мне соль на трассу: популярный способ борьбы с обледенением приносит больше вреда

Дорожная соль является универсальным средством борьбы с травмами и происшествиями на дорогах уже много десятков лет, но ученые считают, что она приносит гораздо больше вреда, чем пользы.

Зимние обледенелые дороги представляют собой настоящую дилемму для государств многих стран. На протяжении многих лет ответ казался простым: рассыпать тонны дорожной соли, чтобы предотвратить аварии. Но у этой благонамеренной стратегии есть скрытые издержки, которые отражаются не только на наших карманах, но и на окружающем нас мире и даже на нашем здоровье, пишет SlashGear.

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Начиная с 1940-х годов дорожная соль является одним из распространенных методов борьбы с гололедом во многих странах, причем в одном только штате Пенсильвания, США, ежегодно используется более 800 000 тонн. Это привело к заметному увеличению солености в пресноводных экосистемах. Исследования, в том числе проведенные Геологической службой США, показали, что в 84 % городских ручьев уровень хлоридов повысился из-за использования дорожной соли, а в 29 % зимой он достигает небезопасного для питья уровня.

Дорожная соль — это, прежде всего, хлорид натрия, а это плохая новость для дикой природы. Она образует плотный слой в водоемах, снижая уровень кислорода и нанося вред водным обитателям. Пресноводные рыбы, мидии, лягушки и черепахи страдают в условиях высокого содержания соли, нарушающей естественные экосистемы.

Ежегодно в некоторых странах используется около 25 миллионов тонн соли, что приводит к увеличению ее количества в пресноводных источниках. Это загрязняет питьевую воду, мобилизуя такие вредные химические вещества, как радон, ртуть и свинец. Дорожная соль также способствовала выделению свинца из труб.

Ионы натрия и хлорида, содержащиеся в соли, вытесняют важнейшие минералы почвы, нанося вред здоровью растений. Они увеличивают уплотнение почвы и повышают уровень pH, что приводит к дефициту питательных веществ и негативно сказывается на росте растений.

Хотя этот минерал используется для обеспечения безопасности движения, он также может создавать опасные ситуации. Соляной раствор, попавший в помещение, делает пол скользким, а домашние животные могут проглотить вредные химические вещества, слизывая его с лап. Кроме того, дикие животные привлекаются к покрытым солью дорогам, что повышает риск несчастных случаев.

Дорожная соль также повышает уровень натрия в местных водных источниках, что способствует возникновению таких проблем со здоровьем, как высокое кровяное давление, сердечные заболевания и инсульт. Многие люди и так потребляют слишком много соли, а загрязнение дорог солью усугубляет эту проблему.

Также она способствует загрязнению воздуха зимой, выделяя хлористые газы. Исследования, проведенные в Анн-Арборе, штат Мичиган, показали, что частицы дорожной соли значительно увеличивают содержание нитрилхлорида в воздухе, что влияет на качество воздуха и здоровье людей.

Дорожная соль также повреждает инфраструктуру, включая транспортные средства, дороги и мосты. По оценкам Агентства по охране окружающей среды США, ежегодные затраты на ремонт из-за дорожной соли составляют около 5 миллиардов долларов. Эти расходы подчеркивают необходимость использования более экологичных методов борьбы с гололедом. Ее эффективность также снижается при температуре ниже -3 градусов. В более холодных условиях необходимы альтернативы, такие как ацетат кальция-магния, но они часто игнорируются из-за стоимости.

Наконец, эта соль ускоряет коррозию автомобилей, особенно металлических деталей. Это приводит к увеличению расходов на техническое обслуживание и ремонт для их владельцев.

Хотя соль обеспечивает безопасность дорог в зимний период, нельзя игнорировать ее долгосрочные последствия для окружающей среды, дикой природы, инфраструктуры и здоровья людей. Эти данные требуют переоценки наших методов содержания зимних дорог и поиска более экологичных альтернатив.

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