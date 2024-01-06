Угроза будущему: дефицит витамина В12 и высокий уровень фолиевой кислоты ухудшает развитие мозга

Фолиевая кислота, используемая для излечения врожденных дефектов, на самом деле несет в себе опасность для развития плода. К такому настораживающему выводу ученые пришли в новом исследовании.

Ученые бьют тревогу по поводу возможного чрезмерного потребления фолиевой кислоты, синтетической формы витамина группы В — фолата, указывая на то, что она может оказаться палкой о двух концах. Несмотря на то, что фолиевая кислота является эфективным способом по профилактике врожденных дефектов, растет беспокойство, что ее избыток может негативно сказаться на развитии мозга, пишет Neuroscience News.

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На протяжении многих лет фолиевую кислоту добавляли в различные продукты питания и добавки, особенно для беременных женщин, чтобы предотвратить дефекты нервной трубки у эмбриона. Этот подход имел большой успех, значительно сократив количество подобных врожденных дефектов. Однако теперь исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе заметили, что дисбаланс фолиевой кислоты и другого витамина (B12) может привести к изменениям в развитии мозга — по крайней мере, у мышей.

Специфика исследования довольно сложная с научной точки зрения, но ее суть заключается в том, что как избыток фолиевой кислоты, так и недостаток витамина B12 привели к заметным изменениям в том, как нейроны мозга связаны друг с другом у мышей, особенно в коре головного мозга, области, отвечающей за многие критические функции, такие как память и сознание. Когда мышам давали натуральную форму фолата под названием фолиевая кислота, эффект был минимальным, что намекает на сложность взаимодействия нашего организма с этими питательными веществами.

Хотя обогащение продуктов питания фолиевой кислотой стало победой общественного здравоохранения, оно могло непреднамеренно привести к тому, что люди, особенно женщины, стали потреблять ее сверх рекомендуемых норм. Существует опасение, что такое чрезмерное потребление может быть связано с увеличением числа заболеваний, связанных с нервным развитием, таких как аутизм и СДВГ, хотя важно отметить, что эта связь все еще находится в стадии исследования и далеко не подтверждена.

Исследователи, углубляясь в изучение влияния фолиевой кислоты и B12 на здоровье мозга, подчеркивают необходимость тщательного изучения и проведения дополнительных научных работ, особенно на людях. Они работают над изучением этих эффектов на моделях человеческого мозга, чтобы получить более четкое представление о том, как эти питательные вещества влияют на его развитие и функционирование.

Это исследование не умаляет важности фолиевой кислоты для предотвращения врожденных дефектов, а лишь подчеркивает необходимость сбалансированного подхода к ее потреблению. Оно напоминает о тонком балансе между веществами в нашем организме и здоровьем, а также о постоянном стремлении понять и оптимизировать то, как мы питаем наши тела и мозг.

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