"Болезнь оленей-зомби": откуда она взялась, как распространяется и опасна ли для человека

Не сходящая с заголовков мировых изданий болезнь на самом деле не появилась недавно, а уже много лет наблюдалась среди животных, а вероятность ее распространения на людей до сих пор вызывает споры.

Хроническая болезнь истощения (CWD) недавно попала в заголовки газет, получив название "болезни оленей-зомби". Это заболевание, впервые обнаруженное в предгорном кампусе Университета штата Колорадо, поражает оленей и лосей, вызывая неврологические симптомы, такие как вялость и потеря координации. Несмотря на нашумевшее прозвище, реальная угроза и новизна болезни может оказаться не такой, как предполагают драматические заголовки, пишет The Coloradoan.

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CWD — это прионная болезнь, схожая с коровьим бешенством у крупного рогатого скота или болезнью Крейтцфельдта-Якоба у людей. Прионы — это неправильно сформованные белки, которые вызывают повреждения центральной нервной системы. Это заболевание входит в семейство, известное как трансмиссивные губчатые энцефалопатии (ТГЭ), которые, как правило, приводят к летальному исходу и дегенеративным последствиям.

Связь между CWD, Университетом штата Колорадо и Форт-Коллинзом началась в 1967 году, когда у содержащихся в неволе оленей появились признаки неизвестной болезни истощения. Только в 1978 году она была идентифицирована как ТГЭ. С тех пор в регионе ведется активный мониторинг и изучение CWD.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ), на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что CWD заразила человека. Однако ЦКЗ также предостерегает от употребления мяса зараженных животных, поскольку опыты на обезьянах указывают на потенциальный, хотя и неподтвержденный, риск для человека.

CWD была обнаружена по всему Колорадо, поразив значительную часть оленьих и лосиных стад. Он также присутствует в 32 штатах США и нескольких провинциях Канады, как в диких, так и в невольных популяциях.

В настоящее время не существует лекарства или вакцины от CWD. Болезнь распространяется через биологические жидкости и, по некоторым данным, через насекомых, а также может загрязнять окружающую среду. Представители дикой природы сосредоточены на борьбе с распространением болезни, в первую очередь с помощью рекомендаций по осторожности при обращении с потенциально инфицированными животными.

Хотя хроническая болезнь истощения представляет собой серьезную проблему для здоровья диких животных, ее влияние на человека остается неясным. Продолжающиеся исследования направлены на то, чтобы больше узнать о ее передаче и последствиях. Между тем понимание и осведомленность о заболевании имеют решающее значение для управления его распространением и обеспечения здоровья популяций диких животных и, возможно, людей.

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