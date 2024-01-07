Нашествие тараканов и голод: 8 человек два года пытались выжить под куполом, но потерпели крах (видео)

"Выживальщики" голодали, а на них приводили посмотреть туристов. Почему не удался проект "Биосфера-2".

Десятилетиями ученые заявляют о желании колонизировать другие планеты. Однако, чтобы сделать это, человечеству необходимо создать эффективные и устойчивые условия, в которых мы могли бы жить: выращивать пищу, не испытывать недостатка в воде и кислороде, а также других важных факторов, необходимых для выживания людей, пишет IFLScience.

Едва ли нам удастся трансформировать целую планету под свои потребности, а потому наиболее эффективным вариантом остается создание собственных искусственных биосфер. Эти конструкции представляют собой экосистемы с собственным кислородом, растениями и всем, что необходимо для поддержания жизни.

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В результате ученые запустили амбициозный проект "Биосфера-2" — эксперимент стартовал в 1991 году в пустные Аризона, где были возведены специальніе капсулы. Стоимость проекта составила от 150 до 200 миллионов долларов, а участникам миссии необходимо было провести 2 года в закрытой экосистеме, воссоздающей многие аспекты жизни на Земле. Команду из 8 человек поселили в комплексе площадью около 1 гектара, окруженного сталью и стеклом и напоминающего своеобразный купол. В искусственной биосфере также были собраны 3800 видов растений и животных, которые были заперты вместе с командой из 8 человек.

Авторы исследования предполагали, что команда будет полагаться лишь на самостоятельно выращенную пищу и кислород. В общей сложности проект должен был продлиться два года, однако с самого начала команда "Биосферы-2" столкнулась с рядом проблем.

Во-первых, всего через две недели одна из членов команды, Джейн Пойнтер, застряла в молотилке для риса, в результате чего потеряла кончик пальца. Местному врачу удалось вернуть его на место, однако позже он посчитал, что необходима операция за пределами купола. Пойнтер вывели за пределы "Биосферы-2", но, как показали дальнейшие события, вернулась она уже не одна.

Во-вторых, внутри биосферы еда не росла достаточно быстро, чтобы поддерживать команду из 8 человек. В результате все они начали терять вес. Исследователи пришли к выводу, что посевы были слишком трудоемкими и медленными, а всего через несколько месяцев команда была вынуждена проникнуть в резервные запасы продовольствия, о существовании которых даже не подозревали исследователи вне купола. Отмечается, запасы провизии были принесены в купол Джейн Пойнтер, которая ранее покидала "Биосферу-2".

В-третьих, биокупол лишился опылителей, колибри и медоносных пчел, они попросту вымерли и это лишь усугубило проблемы.

Прошло 10 месяцев и консультативный совет опубликовал разоблачение, в котором говорилось, что у команды слишком мало научных знаний. Далее члены консультативного совета заявили о своем уходе из проекта, что стало первой ласточкой провала.

На самом деле худшее было лишь впереди. Уровень кислорода в биосфере начал падать, никто не мог понять, почему это происходит. В результате в январе 1993 года, за 9 месяцев до конца эксперимента, уровень кислорода в куполе упал на 15%, что эквивалентно жизни на 12 000 километров. Позже одним из участников проекта рассказал, что эксперимент был больше похож на "альпинизм": у некоторых членов группы началось апноэ, другие не могли сформулировать длинное предложение без остановки на глубокий вдох.

Но даже это не стало последней каплей. Со временем команду атаковали тараканы, клопы атаковали посевы, а команда продолжала голодать. В этот момент руководство проекта приняло решение использовать "Биосферу-2" в качестве туристического места, чтобы окупить высокие расходы: люди толпами приходили поглазеть на ученых в куполе.

Моральный дух команды был слишком низок, а потому они раскололись на отдельные группы. Руководители проекта приняли решение передать экипажу еду, секретные семена и витамины. Отметим, что половина экипажа выступали за продолжение эксперимента без дополнительной помощи, но в конце концов было принято решение о необходимости пополнения запасов провизии и кислорода.

В результате ученые сделали всего один красноречивый вывод из эксперимента: все может пойти не по плану — например, снижение уровня кислорода или уничтожение посевов насекомыми. Впрочем, драматический поворот ожидал эксперимент в 1993 году, когда вторая команда вошла в купол. Руководство взял на себя Стив Бэннон, который уволил все руководство проектом. Уже 4 апреля 1994 года двое участников первой экспедиции, Эбигейл Оллинг и Марк Ван, вошли в "Биосферу-2" и разбили стекла купола. Это событие стало завершением амбициозного, но совершенно провального проекта. К слову, с тех пор больше никто и никогда не жил на "Биосфере-2".

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