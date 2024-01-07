Проблема старения будет устранена в следующем десятилетии: помогли слоны и бессмертные медузы

Исследователи считают, что находятся на грани революционного открытия — совсем скоро им удастся замедлить процесс старения человека.

Столетиями ученые по всему миру пытаются раскрыть секрет биологического старения человека, надеясь, что однажды нам удастся его замедлить, а то и вообще жить вечно. Теперь ученые заявляют, что находятся всего в шаге от судьбоносного открытия — секрет замедления старения человека может быть раскрыт уже в следующем десятилетии, пишет Daily Mail.

С таким заявлением выступили исследователи из Кембриджского университета. Они считают, что уже в следующем году могут появиться методы лечения, которые позволят замедлить этот эффект — при этом ключ к долголетию, вероятно, лежит в способности восстанавливать повреждения в ДНК.

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По словам команды в настоящее время они работают над воссозданием этих удивительных способностей, а затем планируют передать их людям. Предполагается, что это позволит омолодить клетки человеческого тела, а также вернуть и в более молодое функциональное состояние. Таким образом, как считают ученые, удастся задержать появление всех возрастных изменений.

По мере всей нашей жизни, наш организм накапливает повреждения ДНК. Это происходит, когда мы подвергаемся воздействию ультрафиолета, загрязняющим веществам в автомобильных и промышленных выхлопах и даже обугленной пище. Ученые давно пришли к выводу, что именно восстановление ДНК предотвращает накопление генных мутаций, которые в конечно итоге приводят к возникновению болезней и смерти в старости.

По словам соавтора исследования Дельфины Ларье, наступило "захватывающее время для исследований старения": они с коллегами считают, что уже в следующем десятилетии мы начнем видеть появление средств против старения человека.

Отметим, что основными объектами разновозрастных испытаний сегодня являются самые крупные млекопитающие на Земле — киты и слоны. Оба они обладают уникальными генами, связанными с устойчивостью к раку и восстановление повреждений ДНК.

Авторы исследования уже обнаружили, что у людей также есть ген p53, отвечающий за устойчивость к раку, однако у него намного меньше копий — всего 2 в сравнении с 20 у слонов. Например, у слонов уровень смертности от рака составляет около 4,8%, тогда как у людей — 11-25%.

Гренландские киты обладают устойчивостью к возникновению рака Фото: Justine Hudson/Fisheries and Oceans Canada

У китов в 2,4 раза больше генов, которые предотвращают возникновение опухоли. Простыми словами, если бы у китов, был такой же риск рака на клетку, как и у людей, умноженный на квадриллионы клеток, они бы, вероятно, никогда не дожили бы и до одного года. По словам команды, это должно значить, что киты обладают лучшими механизмами устойчивости к раку, чем у людей.

В результате ученые пришли к выводу, что секрет долголетия кроется вовсе не в генах, предотвращающих возникновение рака, а в прямом восстановлении повреждений ДНК у гренландских китов, которые могут жить более 200 лет.

Новое исследование ученых из Кембриджского университета еще не прошло рецензирование, но уже было опубликовано в качестве препринта. Команда отмечает, что вместо уничтожения раковых клеток, как это делает р53, организм гренландского кита, вероятно, производит белки, которые восстанавливают разрывы в цепях ДНК.

Таким образом ученые пришли к выводу, что крупные млекопитающие действительно могут быть ключом к лечению возрастных заболеваний, однако "бессмертные медузы" могут в целом помочь замедлить процесс старения.

Предыдущие исследования показали, что некоторые медузы способны активировать "суперсилу", чтобы избежать хищников и вновь превратиться в крохотный полип, прикрепленный к морскому дну. Когда угроза миновала, медузы вновь возвращаются к процессу взросления, чтобы вернуть былую форму.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ замедлить биологическое старение: достаточно поселиться в нужном месте.