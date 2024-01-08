Предупреждение от ученых. Ресурсы Луны могут быть уничтожены: в чем причина

Астрономы считают, что запуск на Луну десятков аппаратов может поставить под угрозу научные исследования и уничтожить ценные ресурсы.

Научные исследования и добыча ценных ресурсов на Луне могут столкнуться в противостоянии из-за запусков десятков космических аппаратов на спутник Земли в течение следующих нескольких лет. Эти аппараты нацелены на изучение лунной поверхности с целью добычи минералов, воды и других ресурсов необходимых для создания постоянных баз на Луне. Но астрономы предупреждают, что неограниченное стремление к освоению Луны может нанести непоправимый ущерб ценным научным объектам. По их словам, исследования гравитационных волн, наблюдения за черными дырами, исследования по выявлению жизни на далеких планетах и другие исследования могут оказаться под угрозой, пишет The Guardian.

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По словам Ричарда Грина из Университета штата Аризона, США, ученые не хотят блокировать строительство баз на Луне, но там есть всего несколько мест, которые имеют огромную ценность для науки. И необходимо быть острожными во время строительства шахт для добычи полезных ресурсов, а также лунных баз.

Группа ученых из Международного астрономического союза должна в этом месяце встретится с представителями ООН, чтобы начать переговоры, которые, должны привести к ужесточению законодательства о добыче полезных ископаемых в космосе.

По словам Грина, на Луне существуют невероятно ценные с научной точки зрения кратеры, которые образовались миллиарды лет назад, и куда не попадает солнечный свет. Здесь очень холодно и темно. В этих кратерах можно разместить инфракрасные телескопы, которым необходима такая очень низкая температура для работы. С помощью таких обсерваторий можно наблюдать за далекими тусклыми звездами, вокруг которых вращаются планеты, похожие на Землю по размеру и составу. Также с помощью таких телескопов можно искать внеземную жизнь на далеких планетах.

В то же время, в холодных и темных кратерах, как считается, находятся залежи водяного льда, исследование которого может раскрыт секрет попадания воды на Луну, а также на Землю. А на нашей планете, как известно, вода сыграла ключевую роль в появлении жизни.

Астрономы предупреждают, что неограниченное стремление к освоению Луны может нанести непоправимый ущерб ценным научным объектам Фото: NASA

Но эти же кратеры имеют важное значение для компаний, которые хотят заниматься добычей полезных ресурсов на Луне, в частности воды. Ученые говорят, что добыча полезных ресурсов не должна мешать научным исследованиям.

С другой стороны, астрономы считают, что на обратной стороне Луне есть отличные места для размещения радиотелескопов, с помощью которых можно обнаружить низкочастотные радиоволны, исходящие из ранней Вселенной. С их помощью можно получить информацию о формировании первых галактик.

Но NASA и другие космические агентства планирует направить космические аппараты для исследования двух сторон Луны. Эти зонды могут создавать помехи для будущих радиотелескопов на обратной стороне Луне.

Сейчас исследования Луны с целью поисков ценных ресурсов только начинается, но когда такие места будут обнаружены, то они будут иметь решающее значение для строительства лунных баз. Но ученые предупреждают, что добыча ресурсов на Луне может привести к разрушению ценных для науки объектов и этого нужно избежать.

По словам Грина, нужно принять все меры для защиты уникальных научных особенностей Луны и сделать так, чтобы их не уничтожили во время бездумной эксплуатации нашего спутника.

Как уже писал Фокус, ученые перенесли срок запуска космического аппарата MMX, который должен изучить спутники Марса и выяснить каким образом они появились. Также в рамках этой миссии на Землю впервые будут доставлены образцы со спутника Марса Фобоса.