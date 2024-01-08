Инновационное решение. Дизайн лифта в космос получил премию в размере 11 тысяч долларов (фото)

Британский архитектор получил премию за проект нового вида путешествий в космос.

Инновационный проект космического лифта, предназначенного для перевозки пассажиров в космос, был удостоен премии в размере 11 000 долларов. Эту премию получил британский архитектор Джордан Уильям Хьюз за космическую архитектуру и инновации от фонда Жака Ружери в Париже, пишет Futurism.

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Британский архитектор Джордан Уильям Хьюз представил свою концепцию космического лифта под названием Ascensio. Он уверен, что космические лифты в будущем будут использоваться для доставки людей в космос. Таким образом можно заменить ракеты-носители, которые дороги в использовании и наносят вред окружающей среде, считает архитектор.

Конструкция космического лифта предполагает, что на орбите будет размещена специальная структура, которая с помощью кабельной конструкции будет соединена с кораблем, плавающим в океане, где размещена стартовая площадка для лифта. Хьюз считает, что космический лифт произведет настоящую революцию в том, как люди будут добираться в космос и возвращаться обратно на Землю.

Инновационный проект космического лифта, предназначенного для перевозки пассажиров в космос, был удостоен премии в размере 11 000 долларов Фото: Futurism

Данная концепция вдохновлена не только научно-фантастическим и произведениями, но и реальными исследованиями и Хьюз считает, что идею космического лифта можно реализовать в ближайшем будущем.

В то же время архитектор считает, что проект космического лифта очень дорогой и скорее всего он не будет реализован в ближайшие 10 лет. Но в том, что такая конструкция будет создана, архитектор не сомневается.

Конструкция космического лифта предполагает, что на орбите будет размещена специальная структура, которая с помощью кабельной конструкции будет соединена с кораблем, плавающим в океане, где размещена стартовая площадка для лифта Фото: Futurism

По словам Хьюза, основные характеристики Ascensio, то его мобильность, малый вес и безопасность будут основой для создания будущих космических лифтов. Архитектор признает, что его проект выглядит немного фантастическим, но с помощью таких транспортных средств космические путешествия и исследование космоса станут более эффективными.

Некоторые эксперты считают, что космические лифты могут заменить собой тяжелые и дорогие ракеты-носители, с помощью которых происходит доставка астронавтов и полезных грузов на орбиту.

И в то же время, некоторые ученые считают, что, хотя данный проект и не является абсолютной фантастикой, тем не менее для его реализации нужно много новых технологических решений.

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