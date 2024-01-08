В самом сердце Балкан: ученые раскрыли миграции древних славян в юго-восточную Европу

Исследователи раскрыли интересную историю древнего Балканского полуострова, сосредоточившись на переломном периоде, охватывающем первое тысячелетие нашей эры. Эта эпоха стала свидетелем значительных изменений в языке, культуре и населении региона.

Благодаря комплексному исследованию с привлечением экспертов из разных областей, включая генетику, археологию и историю, команда начала новаторское путешествие, чтобы реконструировать генетическую историю Балкан. Они тщательно проанализировали данные полного генома 146 древних людей, найденных преимущественно на территории Сербии и Хорватии. Примечательно, что значительная часть этих находок происходит из археологического памятника Виминациум в Сербии, пишет Arkeonews.

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Это исследование освещает Балканы как оживленный перекресток в пределах экспансивной Римской империи. Оно проливает свет на приток разнообразного населения, раскрывая удивительные модели миграции и культурной ассимиляции.

Деформированный череп, датированный IV веком н. э., принадлежит человеку из степей. Сначала археологи определили его как возможный череп гепида или гота Фото: Carles Lalueza-Fox

Влияние Римской империи на балканское разнообразие

Во времена Римской империи Балканы превратились в плавильный котел культур, принимая к себе различные группы населения. Генетический анализ команды выявил значительный приток анатолийских предков на Балканы во время правления Рима.

После того, как Рим оккупировал Балканы, он превратил этот приграничный регион в перекресток, который со временем даст жизнь 26 римским императорам, включая Константина Великого, что перенес столицу империи на восточные Балканы, когда основал город Константинополь.

Анализ древней ДНК, проведенный командой, показывает, что в период римского контроля был большой демографический вклад людей анатолийского происхождения, который оставил долговременный генетический отпечаток на Балканах.

Это генетическое изменение очень похоже на то, что, как показало предыдущее исследование, произошло в самом мегаполисе Рима — первоначальном ядре империи, но примечательно, что оно также произошло и на периферии Римской империи. Особое удивление вызывает тот факт, что нет никаких доказательств генетического влияния на Балканы мигрантов итальянского происхождения.

"В имперский период мы обнаруживаем приток на Балканы анатолийского происхождения, а не населения, происходящего от выходцев из Италии, — говорит Ньниго Олальде (Íñigo Olalde), исследователь из Университета Страны Басков и один из ведущих авторов исследования. — Эти анатолийцы тесно переплелись с местным обществом. В Виминациуме, например, есть чрезвычайно богатый саркофаг, в котором мы находим мужчину местного происхождения и женщину анатолийского происхождения, похороненных вместе".

Во время раскопок команда также обнаружила удивительные случаи миграции на большие расстояния, примером чего является похороненный в Виминациуме мальчик-подросток, генетическая подпись предков которого больше всего соответствует региону Судана в Африке к югу от Сахары, и чья детская диета сильно отличалась от остальных проанализированных лиц.

Он умер во II веке н. э. и похоронен с масляным светильником, представляющим иконографию орла, связанную с Юпитером, одним из самых важных богов для римлян.

Мавзолей Виминациум, который, несомненно, принадлежал очень важной особе Фото: Carles Lalueza-Fox

Варварское присутствие и ранние славянские миграции

Вопреки распространенному мнению, исследование выявило людей с североевропейским и степным происхождением, которые жили на Балканах во времена Римской империи. Некоторые из них имели отчетливые деформации черепа, что свидетельствует о том, что они принадлежали к группам, которые исторически считались "варварами". Этот вывод бросает вызов общепринятым представлениям и свидетельствует о том, что римская граница была более пористой, приветствуя различные сообщества.

Римская империя окончательно потеряла контроль над Балканами в шестом веке, и исследование показывает дальнейшее масштабное прибытие на Балканы людей, генетически подобных современному славяноязычному населению Восточной Европы. Их генетический отпечаток составляет 30-60% предков современных балканских народов, что является одним из крупнейших постоянных демографических сдвигов в Европе в раннем Средневековье.

Затем, начиная с VI века, мигранты из Восточной Европы появляются в большем количестве; как и в англосаксонской Англии, изменения населения в этом регионе достигли самого высокого уровня в Европе и сопровождались языковыми изменениями.

Формирование славянских популяций на Балканах было наибольшим на севере, с генетическим вкладом 50-60% в современной Сербии, и постепенно уменьшается на юг, с 30-40% в материковой Греции и до 20% на островах Эгейского моря.

Это исследование представляет всеобъемлющий нарратив о богатой истории Балкан. Оно демонстрирует, как анализ древней ДНК в сочетании с археологическими находками и историческими документами создает яркую картину общего наследия и взаимосвязи в регионе.

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