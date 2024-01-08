Три главные теории. Как появилась жизнь на Земле: ученые считают, что приблизились к ответу

Ученые считают, что конкурирующие теории происхождения строительных блоков жизни на Земле могут сочетаться друг с другом.

Из всех вопросов, на которые наука пытается ответить, одним из самых важных является вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле. Сейчас существует три основные теории, которые объясняют это и на основе этих теорий, ученые считают, что приблизились к разгадке одной из главных тайн нашей планеты, пишет Daily Mail.

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Три главные теории происхождения жизни на Земле:

Первая теория называется теорией первичного бульона и предполагает, что химические строительные блоки жизни образовались в мелких водоемах на ранней Земле из основных газов и металлов;

Вторая теория, называемая теорией панспермии, предполагает, что метеориты принесли на Землю живых микробов, которые распространились по планете;

Третья теория называется теорией псевдопанспермии и предполагает, что метеориты или кометы доставили на Землю основные строительные блоки жизни, а не самих живых существ. Эти молекулы поселились в ранних морях и дали начало одноклеточным организмам.

Эксперты в области астробиологии и химии считают, что наиболее вероятным объяснением появления жизни на Земле является комбинация первой и третьей теории.

По словам Грэма Кукса из Университета Пердью, США, молекулы жизни на Земле включают белки и нуклеиновые кислоты (РНК и ДНК). Независимо от того, были ли эти молекулы созданы на Земле или где-то еще, химические реакции, которые приводят к их образованию будут одинаковыми.

Кукс считает, что строительные блоки жизни могли возникнуть в результате сочетания теории псевдопанспермии и теории первичного бульона. Метеориты со строительными блоками жизни врезались в отложившиеся аминокислоты и другие молекулы в древних водоемах Земли и таким образом начала формироваться основа для жизни на планете в качестве белков. По крайней мере на это указывают лабораторные эксперименты. Но так ли это было на самом деле, полной уверенности нет.

Из всех вопросов, на которые наука пытается ответить, одним из самых важных является вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле Фото: Live Science

В то же время Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо, Япония, считает более вероятной теорию псевдопанспермии, хотя и признает ее недостатки. По словам Оба, создание аминокислот в лабораторных условиях, имитирующих раннюю Землю, — это одно. Но совсем другое — дать начало реальным живым существам. Еще одна проблема состоит в том, что ученые точно не знают, какой была реальная среда на ранней Земле.

Оба и его коллеги обнаружили, что основные органические молекулы могут образовываться в космосе. Эти молекулы, называемые нуклеосомами, соединяются с фосфатами и сахарами, образуя нуклеотиды, из которых строится ДНК, поэтому они далеки от реальных живых существ. Тем не менее, они необходимы для жизни.

Третья теория называется теорией псевдопанспермии и предполагает, что метеориты или кометы доставили на Землю основные строительные блоки жизни, а не самих живых существ. Эти молекулы поселились в ранних морях и дали начало одноклеточным организмам Фото: Daily Mail

По словам Оба, процессы, которые были созданы в лаборатории могут привести к образованию молекулярных предшественников жизни и это улучшает понимание ранних стадий химической эволюции в космосе.

Ученые также обнаружили, что аминокислоты могут образовываться в условиях космоса, но точно сказать, что теория псевдопанспермии лучше объясняет появление жизни на Земле, чем теория первичного бульона трудно. Тем не менее Оба не исключает возможности комбинации этих теорий.

Что касается теории панспермии, то она намного проще двух остальных теорий и с ее помощью легче всего объяснить появление жизни на Земле. По словам японского атробиолога Юко Кавагуши, согласно этой теории, метеорит (или метеориты) оторвался от какой-то планеты, пролетел через космос и приземлился на Землю. Ученые уже выяснили, что перенос бактерий через космос возможен таким образом, чтобы они могли выжить в течение 2-8 лет. При этом такие бактерии могли остаться неповрежденными. Но где именно в таком случае взялись эти микробы пока не ясно.

Ученые сходятся во мнении, что строительные блоки жизни существовали на Земле еще до того, как возникла сама жизнь. И эти компоненты прибыли на Землю из космоса или же уже существовали на Земле. Будущие обширные исследования происхождения жизни на нашей планете должны дать ответ этот вопрос, считают исследователи.

Как уже писал Фокус, британских архитектор представил футуристическую концепцию будущего космического лифта, с помощью которого можно добраться на орбиту.