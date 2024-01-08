Просыпаться без упадка сил: ученые рассказали, как пробуждаться с бодростью

Бодрое утро — залог продуктивного и хорошего дня, однако оно является роскошью для миллионов людей, испытывающих постоянные проблемы с пробуждением. Ученые рассказали, как этого избежать.

Пробуждение с усталостью влияет на весь предстоящий день и это довольно распространенная проблема, зависящая не только от качества сна. Исследования показывают, что значительная часть людей, особенно женщин, довольно часто чувствуют себя так, просыпаясь по утрам. Исследователи и эксперты в области здравоохранения дали практические советы по борьбе с утренней усталостью и поддержанию уровня энергии в течение дня, пишет The Times.

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Одна из самых эффективных стратегий — придерживаться регулярного графика сна. Ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, включая выходные, помогает настроить внутренние часы организма, снижая вероятность чувствовать себя вялым по утрам. Соблюдение регулярного режима сна может также улучшить общее состояние здоровья и даже продлить жизнь.

Диета тоже играет важную роль. Если начать день с горсти черники, то это повысит работоспособность мозга благодаря флавоноидам, которые усиливают приток крови и кислорода к мозгу. Сбалансированный завтрак, сочетающий сложные углеводы, полезные жиры и белки, обеспечивает устойчивую энергию на весь день.

Выйдите на улицу и впитайте утренний солнечный свет — это значительно улучшит ваше настроение и повысит энергию, заявляют эксперты. Даже в пасмурные дни естественный свет может запустить внутренние часы вашего организма, помогая вам чувствовать себя бодрее. Если на улице прохладно, даже короткая прогулка может помочь.

Включить в свой распорядок дня кратковременный холодный душ может быть непросто, но это стоит усилий. Холодная вода усиливает кровообращение, поднимает настроение и даже может укрепить иммунную систему. Постепенно увеличивая время пребывания под холодной водой, вы сможете сделать эту практику более доступной.

Обезвоживание — это тихий истощитель энергии. Начните день со стакана воды, чтобы увлажнить организм и повысить бодрость. Хотя утренний кофе очень соблазнителен, подождите около 90 минут после пробуждения, чтобы максимально повысить его эффективность и избежать послеобеденного спада.

Физическая активность, даже несколько минут движения после пробуждения, может оказать удивительное воздействие на уровень вашей энергии. Она помогает настроить часы вашего организма и улучшает когнитивные функции в течение дня. Не нужно стремиться к сложным упражнениям — быстрая прогулка, йога или танцы под любимую песню могут придать бодрости вашему утру.

И наконец, позаботьтесь о том, чтобы удовлетворить свои потребности в питании, особенно в витамине B12, который крайне важен для энергии. Будь то диета или добавки, поддержание достаточного уровня этого витамина жизненно важно для того, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным.

Хотя это может показаться сложным, включение этих привычек в свой распорядок дня может значительно повлиять на уровень утренней энергии и общее самочувствие. Небольшие, последовательные изменения приводят к значительным результатам. Возможно, благодаря этим рекомендациям, ваше утро станет лучшей частью вашего дня.

Ранее Фокус писал о том, что регулярный короткий сон может замедлить старение мозга. Новое исследование показало, что регулярные короткие периоды сна, или дремоты, могут помочь сохранить молодость нашего мозга, что потенциально может снизить риск развития деменции и других когнитивных заболеваний.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни, но это поправимо, говорят эксперты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.