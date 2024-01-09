Опасное питье. Сколько токсичных частиц, вызывающих рак, находится в каждой бутылке воды

Новое исследование предоставляет неутешительную статистику о том, сколько опасных наночастиц содержится в средней бутылке с водой.

Множество людей по всему миру перешли от водопроводной воды к бутилированной, полагая, что это полезнее для их здоровья. Однако результаты нового исследования ставят под сомнение это утверждение: ученые обнаружили, что в средней бутылке воды содержится невероятное количество нанопластика, вызывающего рак, пишет Daily Mail.

Теперь команда ученых из Колумбийского университета считает, что питьевая вода из бутылки в действительности может загрязнять наше тело крохотными кусочками пластика. Ученые опасаются, что этот нанопластик может накапливаться в жизненно важных органах с неизвестными последствиями для здоровья. Причем количество токсичных наночастиц в бутилированной воде шокировало ученых — в 100 раз больше, чем считалось ранее.

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Отметим, что более ранние исследования уже связали нанопластики с различными видами рака, проблемами фертильности, а также врожденными дефектами. В новом исследовании команда протестировала три популярных бренда бутилированной воды, а затем, используя лазеры, проанализировала содержащиеся в них пластиковые частицы размеров всего до 100 нанометров.

Результаты лазерного сканирования показали, что в среднем в бутылке с водой находится около 240 000 пластиковых частиц на литр воды в сравнении с 5,5 частицы на литр в водопроводной воде.

Нанопластики представляют собой частицы немногим меньше микропластика, который ранее уже был обнаружен в бутилированной воде. Однако данные частицы потенциально считаются токсичными, поскольку настолько малы, что могут проникать в клетки крови и мозг человека.

Ученым уже известно, что микроскопические частицы содержат фталаты — химические вещества, делающие пластик более прочным, гибким и долговечным. Именно воздействие фалатов является причиной 100 000 преждевременных смертей ежегодно, и это только в США. Более ранние исследования ученых показали, что эти химические вещества также мешают выработке гормонов в человеческом организме. Данные Национального института наук о здоровье окружающей среды свидетельствуют о связи фталатов и проблем развития, репродуктивной функции, мозга, иммунитета и другими проблемами со здоровьем.

Ранее нанопластики в жидкости и организме человека было чрезвычайно сложно обнаружить с помощью традиционных методов, которые позволяли заметить лишь частицы размером от 5 мм до 1 микрометра. Однако частицы нанопластика в диаметре едва ли достигают 1 микрометра. Революцию в этом вопросе произвело исследование 2018 года, когда ученые обнаружили около ц300 частиц микропластика в литре бутилированной воды, однако их работа все еще оставалась ограниченной в измерениях.

В новом исследовании ученые использовали новейшую технологию под названием микроскопия вынужденного комбинационного рассеяния, которая была изобретена лишь недавно. Используя этот новейший метод ученым наконец-то удалось "открыть страшную тайну" о том, сколько опасных наночастиц содержится в бутилированной воде. Например, максимальное значение, обнаруженное учеными, составило 370 000 частиц на литр воды, в среднем же в литре бутилированной воды содержится около 240 000 частиц, что в 100 раз больше, чем ранее предполагали ученые.

По словам соавтора исследования, химика-эколога профессора Бэйжана Яна, одним из наиболее распространенных типов наночастиц был полиэтилентерефталат, или ПЭТ. Именно из него сделаны многие бутылки, также порой он используется для производства газированных и спортивных напитков, а также кетчупа и майонеза. Авторы исследования полагают, что ПЭТ попадает в воду при сжимании или воздействии теплы — вероятно, в этот момент кусочки отслаиваются.

Еще одной доминирующей пластиковой частицей, обнаруженной в бутилированной воде, оказался полиамид — разновидность нейлона. Ученые полагают, он попадает в воду из-за пластиковых фильтров, используемых для очистки воды перед ее разливом в бутылки.

Среди других распространенных пластиков — полистирол, поливинилхлорид (ПВХ) и полиметилметакрилат, которые используются в различных промышленных процессах. Но наиболее тревожным выглядит то, что лишь 10% всех обнаруженных частиц сегодня известны исследователям, остальные 90% представляют собой загадку для науки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали пластик, который будет сам себя уничтожать.

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