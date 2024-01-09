Историческая миссия США на Луну. На борту модуля произошла авария: будет ли посадка (фото)

Всего через 6 часов после запуска в космос посадочного модуля Peregrine у него возникла техническая неисправность, которая обрекла миссию на провал.

Компания Astrobotic создала посадочный модуль Peregrine, предназначенный для первой за 50 лет посадки американского аппарата на Луне. Через несколько часов после запуска в космос у аппарата возникала техническая аномалия и в компании заявили, что они отказываются от попытки посадить свой модуль на Луне, пишет CNN.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Посадочный модуль Peregrine, предназначенный для исследования Луны и сбора данных для подготовки первых полетов с экипажем на спутник Земли, отправился в космос утром 8 января на борту ракеты-носителя Vulcan. Это был первый полет для данной ракеты от компании United Launch Alliance.

Согласно плану, уже 23 февраля посадочный модуль должен был приземлиться на Луне и таким образом, он бы стал первым за 50 лет американским аппаратом на поверхности Луны. И это был бы первый частный аппарат на спутнике Земли.

Но всего через 6 часов после начала миссии у модуля Peregrine возникли технические аномалии, в частности аппарат не смог повернуть свои солнечные панели к Солнцу. Батареи модуля начали разряжаться, но инженеры Astrobotic смогли решить эту проблему.

Но затем возникла еще одна аномалия: у посадочного модуля возникла утечка топлива, а значит его не хватит для посадки на Луну. В Astrobotic заявили, что этого топлива хватит еще на некоторое время для полета в космосе. На данный момент в компании Astrobotic уже не обсуждают запланированную посадку на Луну.

Согласно плану, уже 23 февраля посадочный модуль должен был приземлиться на Луне и таким образом он бы стал первым за 50 лет американским аппаратом на поверхности Луны Фото: space.com

Также компания Astrobotic опубликовала фотографию посадочного аппарата Peregrine в космосе, сделанную его бортовой камерой. На снимке видно, что верхний слой его изоляционного материала помялся. Это была первая визуальная подсказка того, что возникла аномалия в двигателе аппарата.

Также компания Astrobotic опубликовала фотографию посадочного аппарата Peregrine в космосе, сделанную его бортовой камерой. На снимке видно, что верхний слой его изоляционного материала помялся Фото: CNN

Теперь же основная цель миссии состоит в том, чтобы максимально близко подлететь к Луне, прежде чем посадочный модуль потеряет способность сохранять свое положение и не сможет получать солнечную энергию.

Отмена посадки на Луну посадочного модуля Peregrine являет собой серьезную потерю не только для компании Astrobotic, но также для NASA и других стран, и научных учреждений, которые отправили свои научные полезные нагрузки на борту посадочного модуля Peregrine.

Кстати на создание данного аппарата было потрачено 108 млн долларов, но миссии на Луну не всегда бывают успешными. Хотя бывают и приятные исключения. В августе 2023 года успешную посадку на Луне осуществил индийский посадочный модуль миссии "Чандраян-3". О том, чего удалось достичь в результате этой миссии, Фокус уже подробно писал.

Как уже писал Фокус, аппараты Европейского космического агентства впервые создадут искусственное солнечное затмение на орбите. Это необходимо для исследования короны Солнца.

Также Фокус писал о том сколько займет времени полет на карликовую планету Плутон. Исследователи предупреждают, что путешествие на Плутон, если оно когда-либо произойдет, будет не из простых.