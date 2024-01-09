Последнее место упокоения Коперника: после нескольких веков поисков его наконец нашли (фото)

Место упокоения Николая Коперника искали несколько веков, пока команда польских археологов не сделала открытие, которое привело к обнаружению останков ученого.

Николай Коперник не только был астрономом, но и исследовал математику, инженерию, экономику и медицину. Однако, местонахождение его могилы во Фромборке, Польша, с годами стало исторической загадкой, пишет Ancient Origin.

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Николай Коперник родился в 1473 году и после смерти отца начал получать образование с помощью своего дяди. Сначала он учился в Краковском университете, а затем изучал в итальянских университетах медицину, каноническое право, математическую астрономию и астрологию.

После обучения Коперник работал на своего дядю будучи его личным врачом и секретарем. В 1512 году ученый переехал во Фромборк, где стал каноником и начал создавать свою модель Вселенной.

В противовес землецентрической модели Птолемея, он утверждал, что Земля и планеты вращаются вокруг Солнца. Его главный труд "Об обращении небесных сфер", опубликованный незадолго до смерти в 1543 году, заложил основу для космической революции.

Несмотря на монументальный вклад Коперника, местонахождение его могилы оставалось неуловимым Фото: Public Domain

Несмотря на монументальный вклад Коперника, местонахождение его могилы оставалось неуловимым. В 2005 году группа польских археологов, под руководством Ежи Гонсовского, начала поиски возле Алтаря Святого Креста во Фромборкском соборе.

В своих поисках они опирались на теорию Ежи Сикорского, что считал, что до XVIII века каноникам передавали отдельные алтари в соборе, под которыми священнослужителей в дальнейшем хоронили.

Они откопали тринадцать скелетов, один из которых принадлежал мужчине в возрасте 60-70 лет, ближайшему к профилю Коперника. Череп скелета помог провести реконструкцию лица, а анализ ДНК, благодаря хорошо сохранившимся зубам, стал решающим инструментом для идентификации.

Возникли трудности с поиском образца для сравнения, но в 2008 году тайну раскрыли благодаря шведским ученым. В астрономическом справочнике Коперника, вывезенном в Швецию во время вторжения в XVII веке, нашли его волосы. Генетическое сравнение выявило совпадение с ДНК скелета, что убедительно подтвердило гипотезу о том, что это были останки Коперника.

В 2010 году останки ученого торжественно перезахоронили на том же месте, где их и обнаружили 19 февраля, в 537-ю годовщину рождения ученого, в Торуне состоялась торжественная месса, а 22 мая состоялась вторая церемония похорон во Фромборкском соборе.

Это открытие не только проливает свет на место последнего упокоения научного светила, но и подчеркивает доблесть современных научных методов в подтверждении исторических данных. Раскрывая тайны космоса и прошлого, наследие Коперника продолжает жить, связывая прошлое с настоящим и формируя наше понимание Вселенной.

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