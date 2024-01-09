Что не так с круговыми диаграммами и почему их не стоит использовать: мнение ученых (фото)

Исследователи полагают, что в большинстве случаев нам не стоит использовать диаграммы подобного типа для своих данных.

Современная жизнь становится все более управляемой данными: наши телефоны отслеживают время, проведенное в Сети, а онлайн-опросы позволяют ученым отслеживать наши мнения и симпатии. Эти же технологии помогают нам отслеживать, как хорошо мы спали или что хотели бы купить, пишет IFLScience.

Фактически числа становятся все более важными в повседневной жизни человека, однако числовые навыки людей, по мнению ученых, отстают. Например, предыдущие исследования показали, что процент австралийских школьников 12-х классов, изучающих высшую и среднюю математику неумолимо снижается в течение последних десятилетий.

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Как правило, чтобы наглядно показать людям большие данные и цифры, исследователи часто используют визуальные сводки, например, круговые диаграммы. Однако исследователи пришли к выводу, что люди, не умеющие считать, вероятно, будут избегать чисел, тогда как люди умеющие считать, вероятно, предпочтут избегать круговых диаграмм. Австралийские ученые рассказали, почему так.

Что такое круговая диаграмма?

Круговая диаграмма, по сути, представляет собой схему, представляющую числовые проценты. Круг разделен на фрагменты, размер каждого из которых пропорционален категории, которую он представляет. По словам профессора статистики Технологического университета Квинсленда Адриана Барнетта, круговая диаграмма также порой напоминает нарезанный пирог и ее можно "подавать" разными способами.

Что не так с круговыми диаграммами?

По словам Барнетта, основная проблема заключается в том, что если у вас есть более двух категорий, круговые диаграммы могут легко искажать проценты и становиться трудными для чтения. Кроме того, ученый отмечает, что круговые диаграммы также не слишком эффективны, когда в них много категорий: крошечные кусочки, отсутствие четкой маркировки и калейдоскоп цветов — все это вместе затрудняет их чтение.

Круговые диаграммы также станут не лучшим выбором для людей с дальтонизмом. Ситуация может стать еще хуже, если мы возьмем круговые диаграммы и сделаем их трехмерными. Это может привести к вопиющему искажению данных.

Коллекция ужасных круговых диаграмм, собранных из различных источников открытого доступа Фото: Adrian Barnett and Victor Oguoma

Почему круговые диаграммы так популярны?

Однако несмотря на все вышеперечисленные недостатки круговые диаграммы являются очень популярными: их использую в статьях, докторских диссертациях, политических опросах, книгах, газетах и различных отчетах.

Барнетт отмечает, что круговые диаграммы подвергались критике со стороны статистиков, однако все еще остаются такими популярными в обществе и ученые не могут объяснить.

Альтернатива круговым диаграммами

По словам ученых, существует более простое решение, позволяющее эффективно суммировать большие данные в небольшом пространстве и при этом, используя креативные цветовые схемы — речь идет о гистограмме.

По словам Барнетта, линейные столбцы в действительности приятнее для глаз человека. Однако ученые советуют избегать трехмерный эффект в гистограммах — это может исказить восприятие.

Примеры круговых диаграмм и гистограмм Фото: Adrian Barnett and Victor Oguoma

Когда стоит использовать круговую диаграмму?

Ученые считают, что круговые диаграммы подходят лишь в том случае, когда категорий всего несколько, а процентные значения различаются: например одна категория большая, а другая маленькая.

В целом, лучше всего использовать круговые диаграммы экономно, особенно когда есть более "удобоваримая" альтернатива — гистограмма.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что пчелы могут различать четные и нечетные числа.